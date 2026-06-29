Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

A lo Bielsa: captan la insólita reacción de Ancelotti tras avanzar con Brasil en el Mundial 2026

Lejos de los efusivos festejos de sus dirigidos, el DT italiano fue viral con su particular celebración en el triunfo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Ancelotti sigue con vida en el Mundial.
© Getty.Ancelotti sigue con vida en el Mundial.

Carlo Ancelotti lo logró una vez más. Cuando parecía que Brasil se iba eliminado de la Copa del Mundo, el entrenador italiano movió la pizarra y remontó el partido para el 2-1 final ante Japón.

Y tras el triunfo que instaló a la Verdeamarela en octavos de final, el DT fue tendencia por sus particulares reacciones en medio de la euforia de jugadores e hinchas brasileños. Siempre serio, el europeo murió en la suya.

En reacciones que hicieron recordar a Marcelo Bielsa en su carrera, el entrenador de Brasil ni se inmutó con el agónico gol de Gabriel Martinelli. Y en el pitazo final fue lo mismo, cero efusividad por el logro.

Videos: así reaccionó Ancelotti

Sin mostrar una sonrisa, Carlo Ancelotti vivió en su particular estilo el triunfo de Brasil ante Japón. Los videos así dejaron al descubierto la particular forma de celebrar del entrenador de los pentacampeones.

Tweet placeholder

“El equipo no perdió la paciencia. El juego fue bonito, mostramos más funcionamiento en la segunda parte y al final salió bien”, destacó el DT tras el pitazo final.

Siguiendo en su serio estilo, el italiano al mando de Brasil explicó que “el objetivo no es jugar bien, el objetivo es ganar. El Mundial es una competición corta, donde merecimos ganar”.

Tweet placeholder

“Encajamos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia, tenemos muchos recursos en el banco y el campo. Los jugadores individualmente están en buen nivel y trabajan juntos”, cerró.

Lee también
Confirman los partidos del Mundial que irán por TV abierta este martes
Mundial 2026

Confirman los partidos del Mundial que irán por TV abierta este martes

Afirman que Uruguay tiene listo al reemplazo de Bielsa
Mundial 2026

Afirman que Uruguay tiene listo al reemplazo de Bielsa

Héroe de Brasil vs Japón le da mérito a Ancelotti por su nuevo rol: "El míster..."
Mundial 2026

Héroe de Brasil vs Japón le da mérito a Ancelotti por su nuevo rol: "El míster..."

Mientras suena como DT de la Roja, exige condiciones para renovar
Selección Chilena

Mientras suena como DT de la Roja, exige condiciones para renovar

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo