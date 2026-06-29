Lejos de los efusivos festejos de sus dirigidos, el DT italiano fue viral con su particular celebración en el triunfo.

Carlo Ancelotti lo logró una vez más. Cuando parecía que Brasil se iba eliminado de la Copa del Mundo, el entrenador italiano movió la pizarra y remontó el partido para el 2-1 final ante Japón.

Y tras el triunfo que instaló a la Verdeamarela en octavos de final, el DT fue tendencia por sus particulares reacciones en medio de la euforia de jugadores e hinchas brasileños. Siempre serio, el europeo murió en la suya.

En reacciones que hicieron recordar a Marcelo Bielsa en su carrera, el entrenador de Brasil ni se inmutó con el agónico gol de Gabriel Martinelli. Y en el pitazo final fue lo mismo, cero efusividad por el logro.

Videos: así reaccionó Ancelotti

Sin mostrar una sonrisa, Carlo Ancelotti vivió en su particular estilo el triunfo de Brasil ante Japón. Los videos así dejaron al descubierto la particular forma de celebrar del entrenador de los pentacampeones.

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“El equipo no perdió la paciencia. El juego fue bonito, mostramos más funcionamiento en la segunda parte y al final salió bien”, destacó el DT tras el pitazo final.

Siguiendo en su serio estilo, el italiano al mando de Brasil explicó que “el objetivo no es jugar bien, el objetivo es ganar. El Mundial es una competición corta, donde merecimos ganar”.

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“Encajamos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia, tenemos muchos recursos en el banco y el campo. Los jugadores individualmente están en buen nivel y trabajan juntos”, cerró.