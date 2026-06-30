Partidos hoy del Mundial 2026: estos son los que transmitirá Chilevisión

El Mundial vive una nueva jornada de 16avos de final y en Chilevisión se transmitirán dos encuentros esta jornada.

La emoción del Mundial continúa este martes 30 de junio con el desarrollo de los exigentes dieciseisavos de final, que se han decidido de manera agónica o en penales hasta el momento.

El torneo entra en su etapa más decisiva y de eliminación directa, donde un solo error puede costar la salida definitiva de la competencia. Para la jornada de hoy, la agenda futbolística promete tres encuentros de alto calibre que mantendrán a los fanáticos pegados a la pantalla.

¿Qué partidos del Mundial transmite hoy Chilevisión?

El primer encuentro del día estará protagonizado por las escuadras de Noruega y Costa de Marfil, que se jugará desde las 13 horas de Chile y será transmitido en exclusiva por DirecTV.

Los europeos, liderados por el artillero Erling Haaland, buscarán imponer su potencia física ante el siempre competitivo y atlético combinado africano que tiene a Yan Diomandé como una sorprendente estrella del certamen.

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Desde las 17 horas será el turno de un verdadero gigante del fútbol internacional. La selección de Francia salta a la cancha con el cartel de favorito para medirse ante una dura e histórica Suecia.

Kylian Mbappé lidera a Francia ante Suecia

Los galos quieren demostrar por qué son serios candidatos a quedarse con la copa, mientras que los suecos pretenden dar el gran golpe de la jornada y meterse en los octavos de final. Este partido sí será transmitido por Chilevisión en señal abierta.

El cierre de esta apasionante jornada mundialista estará a cargo de uno de los anfitriones del torneo, México, que desde las 21 horas se enfrentará en un vibrante cruce norte-sur a Ecuador.

Con el Estadio Azteca como escenario principal, el “Tri” buscará hacer valer su localía absoluta para superar a un cuadro sudamericano que llega motivado tras una agónica clasificación. Este encuentro también lo dará Chilevisión.