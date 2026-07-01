Claudio Aquino superó su lesión y podría ser la gran sorpresa de la citación de Colo Colo ante O'Higgins en la Copa Chile.

Colo Colo sigue su camino en la Copa Chile y prepara su nuevo duelo contra O’Higgins en el Teniente de Rancagua. Este jueves 2 de julio, el Cacique visita al Capo de Provincia por la fecha 2 del torneo.

Una de las grandes novedades para este encuentro podría ser Claudio Aquino. Y es que, según información de Dale Albo, el volante está en condiciones de ser citado nuevamente en el Popular.

Ex el Vélez Sarsfield no ve minutos desde el pasado 24 de mayo en el clásico contra U. Católica en el Claro Arena. Una tenosinovitis en la rodilla izquierda lo sacó de la competencia desde entonces.

Hace una semana comenzó el reintegro deportivo y, según el mencionado sitio, ya habría hecho trabajos con balón y con el resto de sus compañeros, lo que le abre la puerta a un regreso a la citación.

Claudio Aquino volvería a la citación de Colo Colo | Photosport

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¿Se suma Claudio Aquino? La formación de Colo Colo contra O’Higgins

De recibir un llamado, Claudio Aquino empezaría desde la banca el partido entre Colo Colo y O’Higgins en Rancagua. Según Cacique Pasión, Fernando Ortiz prepara varios cambios en la oncena, pero no la inclusión del volante.

La formación de los albos sería con Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Vicente Martínez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Leandro Hernández.