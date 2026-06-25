Luego del pitazo final en Talcahuano, jugadores de ambos equipos se fueron a las manos en el túnel. Debió intervenir personal de seguridad.

Caliente terminó siendo el duelo en el que Deportes Concepción derrotó por 3-2 a Huachipato, pendiente de la primera fecha del Grupo H en Copa Chile, luego que se produjera una pelea de proporciones en Talcahuano.

Todo ocurrió luego que el León de Collao anotara en el minuto 90+6 el 3-2 definitivo. Momento en el que el defensor lila Fausto Grillo realizara un gesto que los futbolistas acereros tomaron como provocación y lo fueron a encarar. Esto derivó en la expulsión de este jugador y de Claudio Sepúlveda.

Con el pitazo final del juez Nicolás Millas, los futbolistas de Huachipato fueron al camarín en busca de tomar venganza, lo que no consiguieron aunque se enfrascaron a golpes con sus pares de Concepción. El incidente se calmó cuando Joaquín Larrivey y el técnico Jaime García intervinieron.

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¿Cómo acabó el partido entre Concepción y Huachipato?

En el primer tiempo fue el cuadro que curiosamente hizo las veces de local en la casa del rival, quien abrió el marcador cuando Matías Cavalleri anotó en el minuto 44. Las emociones y los golpes llegaron en el segundo tiempo.

Lionel Altamirano (60′) y Cris Martínez (74′) dieron vuelta el marcador a favor de Huachipato; sin embargo, Concepción logró una nueva remontada mediante Larrivey (82′) y Carlos Escobar (90+6′) para firmar el triunfo definitivo por 3-2.

Una victoria que le permite al León de Collao escalar al segundo puesto del Grupo H en Copa Chile con cuatro puntos, a uno del puntero Deportes Temuco e igualado con Deportes Puerto Montt. Los acereros son colistas sin sumar unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos jugarán por Copa Chile el domingo 28 de junio. A las 15:00 horas, Huachipato recibe al Indio Pije en Talcahuano. Mientras que Concepción visita a los salmoneros desde las 20:00 horas.

En síntesis

Deportes Concepción venció 3-2 a Huachipato en un accidentado partido por Copa Chile.

venció 3-2 a Huachipato en un accidentado partido por Copa Chile. El agónico triunfo lila desató los golpes entre planteles y la expulsión de Fausto Grillo .

. Con el resultado, el León de Collao se ubicó segundo del Grupo H y dejó colista a su rival.