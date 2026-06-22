Tras no encontrar regularidad con los tres entrenadores que tuvo en su paso por el Cacique, se va del club. Cobresal y Deportes Concepción lo esperan.

Es definitivo. El lateral izquierdo Cristian Riquelme se transforma en el primer futbolista que deja Colo Colo con miras al segundo semestre. Fue el técnico Fernando Ortiz quien le comunicó que debe irse pese a tener contrato hasta diciembre del 2027.

La decisión es firme. Tanto así que ya no seguirá entrenando junto al plantel en el Estadio Monumental y desde el propio club le buscan un equipo para que continúe su carrera. Con el correr de las horas, aparecieron los interesados.

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Los dos clubes que van por “cortado” de Colo Colo

Una de las primeras opciones que asomó para que pueda jugar en el tramo final de la temporada fue Cobresal, y que incluso ya estaban negociando un préstamo con opción de compra por su pase. Sin embargo, desde el sur irrumpieron.

El periodista Cristián Alvarado de Radio ADN aseguró que Deportes Concepción, por expreso pedido de su entrenador Fernando Díaz, se contactó con Colo Colo para conocer condiciones y formas de pago para llevarse a Riquelme.

La fórmula desde el León de Collao para llevarse al lateral izquierdo es la misma que buscaban en el cuadro de El Salvador, es decir, cesión hasta el fin de temporada con la chance de negociar su fichaje definitivo en 2027. Incluso, esto contaría con el visto bueno del jugador.

Cristián Riquelme llegó a Colo Colo en julio de 2024 y se va dos años después (Photosport)

Los números del lateral en el Cacique

Cristián Riquelme llegó a Colo Colo el 31 de julio del 2024, proveniente de Everton, como recurso de urgencia para completar los minutos Sub 21. Pasó el tiempo y no convenció ni a Jorge Almirón ni Fernando Ortiz, siendo este último quien decidió su salida.

Con la camiseta alba, el porteño disputó sólo 402 minutos en 14 juegos, todos por torneos locales, donde no anotó goles ni asistencias, mas recibió cuatro tarjetas amarillas.

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En síntesis