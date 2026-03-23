Colo Colo ya tiene todo listo para ir a buscar un triunfo clave en la Copa de la Liga. El Cacique visita a Deportes Concepción por la segunda fecha de la fase de grupos y lo hará con una sorpresiva formación.

Fernando Ortiz lamenta bajas importantes para el encuentro con la lesión de Arturo Vidal y la ausencia de Diego Ulloa, quien está con la selección chilena. Ante esto, el DT apuesta por renovar su esquema y darle la oportunidad a varios nombres inesperados.

Pero eso no es todo, ya que en el mediocampo y delantera también puede haber tremendas sorpresas. Esto, ya que dos juveniles que subieron esta temporada asoman como estelares.

Colo Colo se llena de cambios en su formación ante Deportes Concepción

En Colo Colo sorprenden con una serie de cambios en su formación para visitar a Deportes Concepción. El Cacique prepara cinco modificaciones para el compromiso, con novedades desde la defensa hasta el ataque.

Yastin Cuevas asoma como titular en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

Las cosas arrancan con la gran figura en el debut frente a Coquimbo Unido. Fernando De Paul se mantiene firme en la portería alba como el capitán y principal protector.

Publicidad

Publicidad

En la defensa es donde comienzan las novedades. Sin Arturo Vidal, Colo Colo vuelve a la línea de cuatro en el fondo con Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristian Riquelme, quien sienta de manera inesperada a Erick Wiemberg. Esto, sacando a Matías Fernández Cordero y Javier Méndez, además del ausente Diego Ulloa.

ver también Arturo Vidal se sube a la caturroneta y festeja la Copa Libertadores Sub 20 de Santiago Wanderers

El mediocampo del Cacique también puede tener sorpresas. Álvaro Madrid y Tomás Alarcón no se mueven, pero Víctor Felipe Méndez entrenó como titular para luego ceder su lugar al juvenil Vicente Martínez, que espera hasta última hora para entrar desde el arranque.

Finalmente está el ataque, donde Maximiliano Romero no será titular. En la última práctica el tridente estuvo conformado por Claudio Aquino y Leandro Hernández más retrasados, dejando como el 9 a Yastin Cuevas, quien había desaparecido.

Publicidad

Publicidad

Así, Colo Colo tiene formación lista para ir a buscar el triunfo ante Deportes Concepción. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristian Riquelme en la defensa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez); Claudio Aquino y Leandro Hernández en el mediocampo; y Yastin Cuevas en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con formación definida, Colo Colo ahora espera para el duelo con Deportes Concepción. El Cacique visita al León de Collao este martes 24 de marzo a partir de las 20:30 horas.

ver también Carabineros “interrumpe” entrenamiento de Colo Colo por procedimiento policial en el Monumental

En resumen, la formación de Colo Colo…

Regreso a la línea de cuatro y defensa inédita: Ante las bajas de Arturo Vidal (lesión) y Diego Ulloa (selección), Fernando Ortiz abandona el esquema de tres centrales. La gran sorpresa es la inclusión de Cristian Riquelme como lateral izquierdo, quien le ganó la pulseada a Erick Wiemberg, acompañando a Jeyson Rojas, Jonathan Villagra y el retornado Joaquín Sosa.

Ante las bajas de (lesión) y (selección), Fernando Ortiz abandona el esquema de tres centrales. La gran sorpresa es la inclusión de como lateral izquierdo, quien le ganó la pulseada a Erick Wiemberg, acompañando a Jeyson Rojas, Jonathan Villagra y el retornado Joaquín Sosa. Apuesta total por la cantera en ataque: El “Tano” sacudió el once estelar al darle la titularidad a dos juveniles que subieron esta temporada. Leandro Hernández se posiciona en el mediocampo ofensivo, mientras que el joven Yastin Cuevas asumirá la responsabilidad de ser el único referente de área en la delantera alba.

El “Tano” sacudió el once estelar al darle la titularidad a dos juveniles que subieron esta temporada. se posiciona en el mediocampo ofensivo, mientras que el joven asumirá la responsabilidad de ser el único referente de área en la delantera alba. Fernando De Paul, el nuevo líder: Ante la ausencia del “King”, el “Tuto” De Paul no solo se ratifica bajo los tres palos tras su gran actuación ante Coquimbo, sino que asumirá la capitanía del equipo. Será el encargado de guiar a una formación que presenta cinco cambios y un promedio de edad notablemente más bajo para este duelo clave de la Copa de la Liga.

Publicidad