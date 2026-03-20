Javier Correa ha tenido un inicio de temporada para el olvido en Colo Colo este 2026. El delantero comenzó peleándose con sus críticos, perdió la titularidad y ahora se lesionó en el Cacique, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por más de un mes.

La situación que atraviesa el atacante tiene más que preocupado al Eterno Campeón, donde no entienden aún su bajón. Fernando Ortiz encontró goles en Maximiliano Romero y ahora, para no achacar más al 9, lo aconseja.

El entrenador del Cacique le dedicó palabras al goleador para que esté tranquilo mientras se recupera. Sin embargo, igual le metió presión avisándole que deberá volver con todo si quiere una oportunidad.

Las palabras de Fernando Ortiz y Colo Colo tras lesión de Javier Correa

En Colo Colo lamentan la lesión de Javier Correa que viene a poner la guinda de la torta a su mal arranque de año. El delantero no es ni la sombra de lo que fue en el pasado y ahora pierde terreno ante un Maximiliano Romero que se ha hecho figura.

Javier Correa está en sequía, perdió la titularidad y ahora se lesionó en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este viernes en conferencia de prensa el técnico Fernando Ortiz abordó su caso y fue muy claro. “Con respecto a lesiones de cualquier jugador, uno trata de estar al lado para que sea más llevadero y entienda que a todos les pasa”.

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El Tano no le hizo el quite a lo que le pasó a Javier Correa y aseguró que tiene l experiencia suficiente como para salir adelante. “No es primera vez que le pasa a Javi, lo sabe llevar”.

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Pero fue tras ello que Fernando Ortiz sorprendió con un aviso para el delantero cundo le toque recuperarse de sus molestias. “Se tendrá que recuperar, ponerse a tono y volver a competir“.

Finalmente y en esa misma línea, el entrenador albo enfatizó en que esa será la única manera de salir a flote. “No hay otra receta sobre lesiones, para él y para todos los jugadores”.

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Javier Correa por ahora se mantiene en recuperación y será baja en Colo Colo por cerca de un mes. El delantero cede terreno en la pelea por la titularidad y ruega estar de vuelta lo antes posible.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Correa tendrá que ver desde lejos a Colo Colo en su estreno en la Copa de la Liga. El Cacique hará de local ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas.

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En resumen, Colo Colo y Javier Correa…

Baja prolongada y mal momento: El delantero argentino vive un inicio de 2026 para el olvido. A su baja cuota goleadora y la pérdida de la titularidad ante el gran nivel de Maximiliano Romero , ahora se suma una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por más de un mes , marginándolo del debut en la Copa de la Liga y de fechas clave del torneo local.

El delantero argentino vive un inicio de 2026 para el olvido. A su baja cuota goleadora y la pérdida de la titularidad ante el gran nivel de , ahora se suma una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por , marginándolo del debut en la Copa de la Liga y de fechas clave del torneo local. El consejo de Fernando Ortiz: El “Tano” abordó la situación con una mezcla de empatía y realismo. El DT reveló que ha estado cerca del jugador para que el proceso sea “más llevadero”, recordándole que las lesiones son parte del fútbol y que, dada su experiencia, Correa ya sabe cómo manejar estos procesos de recuperación mental y físicamente.

El “Tano” abordó la situación con una mezcla de empatía y realismo. El DT reveló que ha estado cerca del jugador para que el proceso sea “más llevadero”, recordándole que las lesiones son parte del fútbol y que, dada su experiencia, Correa ya sabe cómo manejar estos procesos de recuperación mental y físicamente. Presión para el retorno: Pese al apoyo, Ortiz fue tajante con el aviso para el “9”: una vez recuperado, deberá “ponerse a tono y volver a competir” desde cero. El entrenador enfatizó que no hay recetas mágicas y que la única forma de recuperar su lugar es demostrando un nivel superior al de sus compañeros actuales, quienes han aprovechado su ausencia para afianzarse.

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