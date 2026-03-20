Colo Colo se prepara para su debut en la Copa de la Liga con una duda que este viernes se aclaró. Tomás Alarcón no terminó nada de bien el último partido del Cacique y este fin de semana puede incluso quedar al margen del estreno en el nuevo torneo del fútbol chileno.

En el duelo frente a Huachipato por la Liga de Primera, el volante presentó molestias en el arranque y sobre el final recibió un golpe en el rostro que lo dejó muy herido. Y si bien se quedó en la cancha, los exámenes que se le hicieron no dieron buenas noticias.

El ex O’Higgins finalizó el compromiso con una fractura en su rostro, la que lo tenía bajo cuidados en el Estadio Monumental. Este viernes el técnico Fernando Ortiz reveló los detalles y aclaró si es que podrá estar contra Coquimbo Unido.

Tomás Alarcón está fracturado en Colo Colo, pero…

Colo Colo confirmó que, si bien no es baja, Tomás Alarcón tiene muchas opciones de quedar al margen del estreno en la Copa de la Liga contra Coquimbo Unido. Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y reveló el verdadero estado del volante.

Tomás Alarcón ha tenido que entrenar de forma especial en Colo Colo antes de la Copa de la Liga. Foto: Colo Colo.

Ahí el DT confirmó que terminó con una fractura en el rostro que le impidió entrenar con normalidad hasta este viernes. “Si bien hay una fractura, le han hecho una máscara con la que hoy entrenó y no le molestó“.

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En esa misma línea, Fernando Ortiz aseguró que Tomás Alarcón no está descartado, pero sí lo cuidará todo lo que pueda. “No lo consideraré de inicio. Quizás esté en la convocatoria y veré si lo requiero”.

En esa misma línea, el DT de Colo Colo sí dejará afuera a otro que venía con dudas. “A Joaquín (Sosa) lo vamos a parar, no será considerado. Hoy comenzó a entrenar y competirá el martes en el siguiente partido”.

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Fernando Ortiz también avisó que prepara varios cambios en Colo Colo. “Habrá rotaciones, seguramente esos dos (Méndez y Fernández) tendrán posibilidades de mostrarse y competir”.

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“Con Claudio (Aquino), todo lo que es el frente de ataque y la ubicación que considere que puede hacerlo de la mejor manera, lo ha cumplido. Quizás puede haber diferentes opiniones por su posición pero está dispuesto a hacerlo de la mejor manera en la posición que ocupe”, complementó.

Finalmente, Fernando Ortiz destacó la competencia que hay en Colo Colo por una camiseta de titular. “Es sana, lo digo yo y los jugadores que lo manifiestan en cada momento. Es vestir una camiseta tan histórica y el compromiso tiene que estar en todos“.

¿Cuáles son los números de Tomás Alarcón en Colo Colo?

Previo al duelo con Coquimbo Unido, Tomás Alarcón ha logrado disputar un total de 32 partidos oficiales con Colo Colo desde su arribo en 2025. En ellos ha aportado con 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 1.479 minutos dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Tomás Alarcón…