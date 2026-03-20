Colo Colo ha estado trabajando para lo que será su debut en la Copa de la Liga, para el que lamenta una sensible baja. El Cacique ha se ha visto afectado por lesiones que ya lo tenían sin Javier Correa y ahora se suma otro pilar: Joaquín Sosa.

El defensor, que llegó esta temporada como refuerzo y es titular fijo para Fernando Ortiz, no pudo terminar el partido con Huachipato. Tras los exámenes médicos se conoció que tiene un problema en su talón desde hace algunas semanas y que, si bien no es de gravedad, sí lo obliga a parar.

En las últimas horas se conoció que el zaguero no será considerado para el choque en la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido. Esto, para cuidarlo y así darle rodaje a otros que esperan por minutos.

Joaquín Sosa se baja del debut de Colo Colo

Colo Colo pierde a uno de sus hombres más importantes para hacer su estreno en la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido. El Cacique no podrá contar con Joaquín Sosa luego de no poder superar del todo las molestias.

Joaquín Sosa quedará al margen del duelo de Colo Colo con Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien en Pelota Parada de TNT Sports reveló la noticia. “El uruguayo que seguramente quedará al margen del partido del sábado”, señaló.

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El reportero albo remarcó que los problemas que mostró el fin de semana fueron reflejo de una lesión mal cuidada. “Arrastra una molestia en el talón, algo que se acrecentó frente a Huachipato”.

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En esa misma línea, el periodista enfatizó en que en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz “no lo quieren arriesgar y queda al margen el uruguayo Sosa del próximo partido que va a tener Colo Colo”.

La ausencia del charrúa obliga al Eterno Campeón a mandar a la cancha a un jugador que estuvo cortado el último tiempo. Erick Wiemberg es quien toma su lugar para proteger el fondo albo y así seguir por la senda del triunfo.

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Joaquín Sosa será baja en Colo Colo para la llave con Coquimbo Unido. El Cacique pierde a su patrón y ruega para no extrañarlo mucho en un partido donde necesitan ganar para no sumar dudas.

¿Cuáles son los números de Joaquín Sosa en Colo Colo?

Joaquín Sosa llegó a los 7 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo en 2026 luego del duelo con Huachipato. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 575 minutos dentro del campo de juego.

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En resumen, Colo Colo y Joaquín Sosa…

Baja confirmada por lesión acumulada: El defensor uruguayo, pieza inamovible para Fernando Ortiz en este 2026, quedó descartado para el debut en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido. Según informó Daniel Arrieta (TNT Sports), Sosa arrastra una molestia en el talón que se agravó durante el último duelo ante Huachipato, lo que obliga al cuerpo técnico a pararlo para evitar una lesión de mayor gravedad.

El defensor uruguayo, pieza inamovible para Fernando Ortiz en este 2026, quedó descartado para el debut en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido. Según informó Daniel Arrieta (TNT Sports), Sosa arrastra una que se agravó durante el último duelo ante Huachipato, lo que obliga al cuerpo técnico a pararlo para evitar una lesión de mayor gravedad. Cuidado preventivo del “Patrón”: La decisión de dejar fuera al charrúa responde a una estrategia de precaución de Fernando Ortiz. Al no estar al 100% físicamente, el entrenador prefiere no arriesgarlo en el estreno copero, considerando que Sosa se ha transformado en el líder de la zaga alba y lo necesitan en plenitud para la lucha por el título de la Liga de Primera.

La decisión de dejar fuera al charrúa responde a una estrategia de precaución de Fernando Ortiz. Al no estar al 100% físicamente, el entrenador prefiere no arriesgarlo en el estreno copero, considerando que Sosa se ha transformado en el líder de la zaga alba y lo necesitan en plenitud para la lucha por el título de la Liga de Primera. El regreso de un “cortado”: La ausencia de Joaquín Sosa le abre una puerta inesperada a Erick Wiemberg. El lateral, que había perdido la titularidad ante el gran nivel de Diego Ulloa y el esquema de Ortiz, será el encargado de reaparecer en el once estelar para cubrir el hueco en la última línea y demostrar que aún puede ser un aporte en el bloque defensivo.

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