Lo que debía ser el último entrenamiento antes del debut en la Copa de la Liga terminó con un procedimiento policial en el Estadio Monumental. En la práctica de este viernes de Colo Colo, Carabineros llegó hasta la Ruca por un insólito episodio.
El elenco de Fernando Ortiz se encontraba trabajando para lo que será el duelo con Coquimbo Unido cuando las sirenas sonaron en las afueras del recinto de Pedrero. Esto, debido a un ladrón que se escondió en el lugar.
El hecho obligó al ingreso de la policía y dejó a más de un hincha albo preocupado. Eso sí, el plantel pudo realizar su práctica sin problemas para un choque en el que buscarán estirar su buena racha.
Insólito procedimiento policial “interrumpe” el entrenamiento de Colo Colo
El entrenamiento de Colo Colo este viernes tuvo un insólito episodio tras un procedimiento policial en el Estadio Monumental. Un ladrón se coló en la Ruca luego de un delito y obligó a la intervención de Carabineros en el lugar.
Colo Colo entrenaba mientras se realizaba un procedimiento policial en el Monumental. Foto: Photosport.
Fue el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien dio a conocer la noticia en su cuenta de X (ex Twitter). “Finaliza un procedimiento policial al interior del Estadio Monumental“, comenzó señalando.
Según explicó el reportero albo, todo se debió a que “un sujeto buscó refugio dentro del recinto luego de cometer un ilícito en el exterior“. Finalmente, aclaró que el involucrado “fue detenido por Carabineros“.
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Si bien el hecho ocurrió a la misma hora, los jugadores no se cruzaron ni con la policía ni con el detenido. “El plantel se encontraba entrenado lejos de la escena“, sentenció.
Todo esto ocurre en medio de la preparación del Eterno Campeón para su estreno en el nuevo torneo del fútbol chileno. El Cacique presentará varias novedades en su formación, con cinco cambios a lo visito en la última fecha contra Huachipato.
Colo Colo ve alterada su práctica luego de un insólito procedimiento policial en el Estadio Monumental. El Cacique vive una mañana movida en la Ruca, pero que por suerte no pasó a mayores.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?
Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será su estreno en la Copa de la Liga. El Cacique recibe a Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas.
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En resumen, Colo Colo…
- Intrusión y detención en la “Ruca”: Durante la mañana de este viernes, un delincuente ingresó al Estadio Monumental intentando refugiarse tras cometer un ilícito en las cercanías del recinto. El sujeto fue perseguido por Carabineros, quienes realizaron un operativo al interior de las dependencias de Pedrero que culminó con la captura del sospechoso.
- Entrenamiento sin contacto con el incidente: Pese al despliegue policial y la preocupación de los presentes, el plantel de Colo Colo pudo terminar su práctica con normalidad. Según reportó el periodista Rodrigo Gómez (Radio Cooperativa), los jugadores se encontraban trabajando en una zona alejada del lugar de los hechos, por lo que no hubo interacción directa con el delincuente ni interrupción del trabajo táctico.
- Foco puesto en el debut ante Coquimbo: El incidente “extra-futbolístico” marcó la previa de un estreno clave en la Copa de la Liga. Fernando Ortiz aprovechó la sesión para ratificar una formación con cinco cambios respecto al último duelo ante Huachipato, buscando variantes para mantener el liderato y la solidez defensiva que ha caracterizado al Cacique en este inicio de 2026.