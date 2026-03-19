Diego Ulloa fue el gran tapado que tenía Nicolás Córdova en la nómina de Chile. Su gran inicio de temporada en Colo Colo le permitió al lateral de 22 años ganarse un lugar en la Roja y así cumplir un verdadero sueño.

El jugador apareció en la convocatoria del Equipo de Todos después de haber vuelto de su tercer préstamo y se transformó en un pilar. Todo esto gracias a la confianza de Fernando Ortiz, a quien incluso le dedica su citación.

El lateral habló este jueves en conferencia de prensa y se refirió a lo que fue el inesperado llamado a la Roja. Ahí aprovechó para dedicarle palabras a su técnico y compañeros, a quienes les dio el crédito de que hoy pueda defender a nuestro país.

Diego Ulloa “dedica” su llamado a Chile a Fernando Ortiz y Colo Colo

La nómina de Chile para los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda tiene a Diego Ulloa como la principal sorpresa. El lateral de Colo Colo fue incluido después de ser un pilar en el inicio de la temporada y buscará ser opción en la Roja de Nicolás Córdova.

Diego Ulloa fue llamado a Chile para los amistosos de marzo y dedicó palabras a Fernando Ortiz y Colo Colo por lograrlo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el jugador aprovechó la instancia para hablar de la importancia que ha tenido Fernando Ortiz en todo esto. “El profesor a todos nos da la confianza. Entre nosotros tenemos una competencia muy buena y muy sana, eso nos ha llevado a estar en un muy buen nivel”.

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Ya hablando directamente de su llamado a la selección chilena, Diego Ulloa remarcó que “me la tomo con mucha felicidad y humildad. Siempre es lindo ser llamado a la selección, es un sueño“.

Fue ahí que el lateral tuvo palabras para Fernando Ortiz y el plantel de Colo Colo. “Agradezco al profe y mis compañeros porque gracias a ellos se ve reflejado un buen nivel en mí y el equipo“.

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Consultado por su futuro junto al Cacique, Diego Ulloa no tuvo dudas. “Tengo que ir partido a partido. Lo más importante es ir ganando con Colo Colo todos los fines de semana para ser campeón“.

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“Es un sueño a corto plazo, si seguimos de esta manera debería darse. Hay que ir paso a paso, ganar y demostrar que estamos en un buen momento”, sentenció el jugador.

Diego Ulloa se ilusiona con su llamado a Chile después de un prometedor regreso a Colo Colo en 2026. El lateral disfruta de su buen presente y esperar poder sumar algunos minutos en una Roja que tiene a un fijo como Gabriel Suazo en ese puesto.

¿Cuándo juega Chile?

Diego Ulloa buscará sumar sus primeros minutos con Chile en el próximo amistoso. La Roja enfrenta a Cabo Verde este viernes 27 de marzo a partir de las 00:00 horas.

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En resumen, Diego Ulloa, Ortiz y Chile…