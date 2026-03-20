Colo Colo define la formación para su debut en la Copa de la Liga. Los albos hacen su estreno este sábado 21 de marzo contra Coquimbo Unido en el Monumental. Fernando Ortiz ya tiene su once.

El DT debió resolver algunas dudas durante la semana. Javier Correa sufrió un desgarro que lo saca de competencia, mientras que Joaquín Sosa y Tomás Alarcón no entrenaron con sus compañeros por distintas molestias.

Se temió que Arturo Vidal también se perdiera este partido tras un problema de salud, pero el King figura entre los titulares para este sábado. Así, se confirma que hay cinco cambios en la formación alba.

Novedades en la formación de Colo Colo: Javier Méndez será titular | Photosport

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Fernando Ortiz confirma la formación de Colo Colo contra Coquimbo Unido

Las primeras modificaciones aparecen en la defensa. Fernando Ortiz mantiene una línea de tres en el fondo, con Arturo Vidal como líbero, pero suma a Javier Méndez y Erick Wiemberg, ambos con pocos minutos este año.

Un poco más arriba aparece la novedad de Matías Fernández, quien recibe una oportunidad tras perder el puesto frente a Jeyson Rojas. En el mediocampo se suma Claudio Aquino y en la delantera Leandro Hernández.

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Con esto, la formación de Colo Colo contra Coquimbo Unido será con Fernando de Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández, Maximiliano Romero.