Día de movimientos en U. de Chile. Este martes 28 de abril, a las 9:00 horas, se desarrollará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde quedará definido el nuevo directorio y el sucesor de Michael Clark en la presidencia.

Se espera que Cecilia Pérez, quien asumió el cargo de forma interina, sea electa presidenta para el nuevo periodo. En cuanto a otras novedades, se filtró que José Miguel Insulza aterrizará en el directorio.

El exsenador y actual militante socialista será nombrado por José Ramón Correa. Y, a solo horas de asumir, Insulza conversó con TVN sobre este nuevo desafío que enfrenta en su carrera.

“Me sorprendió un poco que se haya adelantado la noticia. Estoy contento. Soy hincha desde 1952, empecé a ver a la U desde ese año y he estado todos los años siempre siguiendo al equipo“, contó Insulza.

El exsenador y militante del PS llega al directorio de Azul Azul | Photosport

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José Miguel Insulza, nuevo director de Azul Azul, habla del estadio

En su salida de Azul Azul, Michael Clark aseguró que “pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente“.

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José Miguel Insulza llega con ese sueño. “La meta de todos es el estadio azul, es lo que todos queremos. Tengo la impresión de que los recursos están“, declaró a horas de asumir en U. de Chile.

“Siempre esto se hace en sociedad con alguien y creo que es el mismo problema dicho de dos maneras: el lugar donde se pueda hacer y la hinchada. La hinchada de la U es una sola, alegre y entusiasta, pero hay una cantidad importante de gente negativa que nos ha causado mucho daño”, dijo.

“Entiendo que los plazos de los directores son de tres años, y espero que en estos tres años tengamos avanzado lo del estadio y que ganemos un campeonato“, señaló como cierre.

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