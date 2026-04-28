Un inesperado fichaje sorprendió al mercado chileno en los últimos días, luego de que se confirmara que el joven Matías París dejó O’Higgins para incorporarse al Al Ain FC de Emiratos Árabes Unidos.

El canterano de 18 años del “Capo de Provincia”, que representó a Chile en el Mundial Sub-17, firmó un contrato de larga duración, al menos hasta 2030. Su sorpresiva salida, considerando que era una de las grandes promesas del club, fue gestionada por su representante y se concretó en condición de jugador libre.

Ante esta salida, surgieron críticas hacia O’Higgins por no haber asegurado la permanencia de una de sus jóvenes figuras, dejando partir a una de sus principales promesas sin lograr retenerlo en el club.

La critica a la salida de Matías París de O’Higgins

En una nueva edición de Pauta de Juego, el comunicador Coke Hevia señaló sobre la salida del jugador del campeonato local, que además se fue como agente libre.

“Se les fue libre. Ahí es donde uno dice, mira el contexto: buena campaña en copa, retomó el nivel en el torneo, si se pone las pilas pelea el torneo. Pero cuando estás preocupado de todas esas cosas y ver qué arreglín hacemos después, la gente se enoja, pero es verdad, para eso lo compraron”, comentó de entrada.

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“Si tienes un diamante así, lo tienes renovado y no que se te vaya libre. Pero claro, como estás preocupado de ver a quién traigo de los míos. Entonces, había caído muy mal en divisiones menores esto, porque muchos le tenían mucha fe y se va libre”, señaló el comunicador.

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La llegada de Matías Parías a Emiratos Árabes Unidos

El jugador firmó un contrato hasta 2030 y comenzará su adaptación en el equipo Sub-23 señaló a través de las redes su agencia de representación.