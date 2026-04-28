Colo Colo volvió a la cima del fútbol chileno y todo debería ser alegría, pero la situación de Claudio Aquino preocupa. Luka Tudor le hizo las maletas a volante argentino.

Los Albos tuvieron un complejo partido frente a Universidad de Concepción, pero lo sacaron a adelante y ganaron por 2-1 gracias a un agónico tanto de Javier Correa. De esta manera, llegaron a lo más alto del torneo junto a Limache, pero los de Macul tienen un duelo pendiente.

La situación de Aquino

Claudio Aquino llegó a Colo Colo con el cartel de haber sido elegido el mejor jugador del fútbol argentino. Venía de ser campeón en Vélez Sarsfield, por lo que se esperaba que la rompiera en Pedrero. Sin embargo, la realidad ha estado muy lejos de la expectativas.

ver también ¡Impacto Monumental! Colo Colo alista la salida de Claudio Aquino: “No va a continuar”

En el último partido ante Universidad de Concepción, Aquino ingresó en el minuto 88. De esta manera, queda claro que para Fernando Ortiz no es prioridad. Su contrato vence en diciembre y para Luka Tudor, el argentino ya será más de lo que ha demostrado.

“Aquino no fue, cuando te agarra la malaria, la presión, él no ha podido sostener jugar en Colo Colo y es así, lamentablemente“, indicó Tudor en Marca Personal de Radio La Metro. Para el ex delantero de U. Católica, la poca participación del argentino selló su destino.

Claudio Aquino ha jugado 53 partidos en Colo Colo: 8 goles y 8 asistencias. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

“Un jugador que entra cuatro minutos, es para hacer un show y hasta es para decirle ‘anda pensando en agarrar tus valijas‘”, explicó quien fue campeón con Newell’s Old Boys. Para Luka Tudor, Claudio Aquino ya no podrá dar vuelta la situación en Colo Colo.

“¿El mejor jugador de la liga Argentina?, no puede rendir lo que ha rendido en estos dos años. Un jugador así, si no rinde, es por que no va a rendir, ya no rindió“, cerró Tudor.