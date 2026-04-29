El fútbol chileno se mueve con cambios importantes en la administración de Colo Colo y Universidad de Chile. En Blanco y Negro el presidente Aníbal Mosa comienza su era como máximo propietario sin fuerza opositora. En Azul Azul Cecilia Pérez se hace con el timón tras la polémica salida de Michael Clark.

Con esto, además hubo movimiento en el directorio de las respectivas concesionarias. Uno de ellos fue el regreso de Jaime Pizarro a Colo Colo como integrante de la plana mayor del Cacique.

En conversación con RedGol, el atacante de Colo Colo, Leonardo Véliz, se mostró preocupado por el cambio de peso en el Cacique, así como lo que ocurre en el archirrival por la irrupción de más nombres provenientes de la política.

“Todos sabemos lo que es Mosa y si ahora va a ser dueño absoluto de las acciones… Y se suma Jaime Pizarro al directorio. El Gato le vamos a decir ahora, porque donde lo tiren cae parado . El Gato Pizarro, está para todo“, dijo Pollo Véliz.

ver también Aníbal Mosa responde a Colo Colo por la nula oposición que tendrá en Blanco y Negro

Pollo Véliz: el Gato Pizarro y miedo de tanto político en Colo Colo y el fútbol chileno

El oriundo de Valparaíso expone que “no sé lo que pase de ahora en adelante con Colo Colo. Estoy un poco temeroso, porque si tenemos un presidente populista como Mosa, con todas las armas en su poder, no sé lo que vaya a pasar”.

Leonardo Véliz reconoce tener miedo por los cambios administrativos en Colo Colo, incluso en Universidad de Chile… y le cambia el apodo a Jaime Pizarro.

Publicidad

Publicidad

“Y con la gente que se ha incorporado, no sé en qué vaya a mejorar Colo Colo. Jaime ya estuvo de gerente en Barnechea y Colo Colo. Pero las incorporaciones no me parecen auspiciosas . Lo mismo en la U, están en una crisis tremenda, toma el mando Cecilia Pérez“, agrega.

Leonardo Véliz complementa que “no sé qué se pueda esperar del fútbol chileno a futuro con demasiados personajes políticos. El fútbol necesita otros rostros que realmente entiendan la actividad y, sobre todo, dos instituciones tan grandes que necesitan cambios estructurales profundos“.

ver también Jaime Pizarro vuelve a Colo Colo: este es el nuevo directorio de Blanco y Negro

El entrenador de Chile sub 17 tercero en el Mundial de 1993 y candidato a concejal y diputado por la centroizquierda en 2004 y 2009, respectivamente, sentenció que “no sé qué podrán aportar al fútbol tanto político”.

Publicidad

Publicidad

Resumen:

-Aníbal Mosa asume la presidencia de Blanco y Negro como propietario absoluto de Colo Colo.

-Cecilia Pérez toma el mando de Azul Azul tras la salida de Michael Clark.

-El exfutbolista Jaime Pizarro regresa al directorio del Cacique en esta nueva etapa administrativa.