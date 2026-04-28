Universidad de Chile vive una jornada clave de cara al futuro. En la reunión de accionistas de Azul Azul, quedó definido el nuevo directorio con dos importantes arribos desde el mundo político.

El Romántico Viajero no viene de meses tranquilos en la parte administrativa. Las diversas acusaciones que llegaron desde el mundo financiero hacia Michael Clark, sumada a la presión de la casa de estudios, hicieron dar un paso al costado al presidente de la concesionaria.

Los dos grandes arribos a Azul Azul

Horas antes de quese realizara la junta de accionistas de Azul Azul se había conocido que arribaría José Miguel Insulza a la directiva del club. El abogado de 82 años es un personaje muy reconocido en el mundo político de Chile.

Insulza es militante del Partido Socialista, además de haber sido ministro de los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. También fue senador, asesor del gobierno de Salvador Allende y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El abogado se une como representante de las acciones de José Ramón Correa, quien compró estas al grupo Schapira.

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Claro que el Panzer no es la única gran novedad. De igual manera se une al directorio Francisco Aylwin, quien es el hijo menor del ex Presidente de Chile, Patricio Aylwin. Es periodista y se ha desempeñado mayormente en el lado corporativo de las comunicaciones.

El ex Presidente Patricio Aylwin, fallecido en 2016, era fanático de Universidad de Chile y su hijo Francisco heredó sus colores. En el pasado trabajó como secretario general del comité organizador de la Copa América 1991, según indica La Tercera. Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum y Pablo Silva completan el directorio. Andrés Weintraub y Héctor Humeres serán los representantes de la universidad.

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Francisco Aylwin se une al directorio de Azul Azul. Imagen: Instagram

En los próximos momentos se debería ratificar a Cecilia Pérez como nueva presidenta de Azul Azul en reemplazo de Michael Clark. Mucho se ha hablado de la posibilidad que esta nueva directiva sea la concrete el sueño del estadio, pero solo tiempo dirá si cumplen aquel deseo o solo se queda en otra opción frustrada.