Javier Correa vive un momento más que complicado en Colo Colo. Además de salir de la titularidad, el delantero lamenta una lesión que lo sacará por un mes de las canchas, mermando aún más sus posibilidades con Fernando Ortiz.

El atacante sufrió un desgarro durante la práctica del martes en el Monumental. “Es la misma zona donde, en la previa del partido ante O’Higgins, quedó descartado por una contractura”, confirmaron en Radio ADN.

Con esto, el delantero se perderá el debut en la Copa de la Liga (este sábado 21 de marzo contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental) y los dos siguientes partidos de la competencia. Además, tampoco estaría para el regreso de la Liga de Primera, pactado para mediados de abril.

La delicada situación del argentino fue abordada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien le mostró su apoyo, pese a las críticas que ya lo afectaban por su rendimiento en este 2026.

Javier Correa no la pasa bien: se lesionó y estará un mes fuera de las canchas | Photosport

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En Colo Colo reaccionan al delicado momento de Javier Correa: “Hay que apoyarlo”

“No pude hablar con él, porque ayer estuve metido todo el día acá. Pero hay que darle apoyo en estas situaciones, la institución y sus compañeros hay que apoyarlo“, manifestó el mandamás albo.

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Dependiendo de su evolución, Javier Correa podría volver recién para el fin de semana del 26 de abril, cuando a Colo Colo le toque enfrentar a U. de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera.