En Colo Colo comienzan a complicarse en la Copa de la Liga. El Cacique comenzó el torneo con un empate 1 a 1 frente a Coquimbo Unido que, además de dudas, le deja una muy mala noticia: la baja de Arturo Vidal.

Cuando el partido terminaba, el King sintió una fuerte molestia en su pierna derecha y debió ser sustituido. Si bien tras el duelo llamó a la calma, lo cierto es que su evolución no ha sido buena y todo indica de que se perderá el choque contra Deportes Concepción, lo que deja una tremenda incógnita para Fernando Ortiz.

Desde la derrota en el Superclásico con la U que el bicampeón de América tomó un rol fundamental como el último hombre del Cacique. Ahora, sin él, el técnico deberá definir un reemplazante con figuras a las que no les ha dado ese nivel de importancia.

Sin Arturo Vidal, Colo Colo busca a su nuevo patrón en defensa

Los problemas físicos que presentó ante Coquimbo Unido ahora dejan a Arturo Vidal fuera del próximo partido de Colo Colo. Ante Deportes Concepción el King deberá parar y comenzar, como mucho, en el banquillo.

Arturo Vidal se lesionó y Colo Colo le busca reemplazante. Foto: Photosport.

Esto tiene a Fernando Ortiz buscando a un reemplazante para cumplir su función. Ante la emergencia en el encuentro, fue Jonathan Villagra quien ingresó a tomar su lugar, aunque sin ser el especialista para armar desde atrás el juego albo.

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Ante esto, el Tano tiene dos escenarios posible: o apostar por un nombre o cambiar la línea defensiva. Si apuesta por mantener a los tres, Colo Colo ruega recuperar a Joaquín Sosa para que así pueda ser opción junto a Javier Méndez y el propio Villagra.

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Sin embargo, si no se quiere arriesgar, tendrá que plantar una línea de cuatro en el fondo. Esto, considerando que Diego Ulloa, a quien ha usado como su lateral por izquierda, tampoco estará a disposición por sumarse a la selección chilena.

Habrá que esperar para ver qué es lo que se define en la última práctica de este lunes, la que aún no terminaba al momento de la publicación de este artículo. Eso sí, todo indica que intentará darle rodaje al esquema 3-5-2 para no cortar el vuelo que han tomado.

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Arturo Vidal obliga a Colo Colo a pensar en variantes para reemplazarlo frente a Deportes Concepción. El King será baja, por lo menos como titular, en un Cacique que necesita ganar para no ir cediendo terreno en la fase de grupos de la Copa de la Liga, donde sólo el puntero clasifica.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo le busca reemplazante a Arturo Vidal para su próximo desafío en la Copa de la Liga. Este martes 24 de marzo desde las 20:30 horas el Cacique visita a Deportes Concepción en el sur del país.

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En resumen, Colo Colo y Arturo Vidal…

Baja sensible del “nuevo líbero”: Tras el empate 1-1 ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, se confirmó que Arturo Vidal sufrió una fuerte molestia en la pierna derecha. Aunque el jugador intentó transmitir calma, su evolución no ha sido favorable y quedó descartado como titular para el duelo ante Deportes Concepción, dejando un vacío crítico en la posición de último hombre que venía desempeñando con éxito.

Tras el empate 1-1 ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, se confirmó que sufrió una fuerte molestia en la pierna derecha. Aunque el jugador intentó transmitir calma, su evolución no ha sido favorable y quedó descartado como titular para el duelo ante Deportes Concepción, dejando un vacío crítico en la posición de último hombre que venía desempeñando con éxito. Dilema táctico para Fernando Ortiz: La ausencia del “King” obliga al técnico a tomar una decisión drástica: mantener el esquema 3-5-2 con Jonathan Villagra o Javier Méndez asumiendo el rol de central, o volver a una línea de cuatro en el fondo. El problema se agrava porque tampoco contará con Diego Ulloa (citado a la Roja), lo que desarma la estructura defensiva estelar que había mostrado el Cacique en 2026.

La ausencia del “King” obliga al técnico a tomar una decisión drástica: mantener el esquema con o asumiendo el rol de central, o volver a una línea de cuatro en el fondo. El problema se agrava porque tampoco contará con (citado a la Roja), lo que desarma la estructura defensiva estelar que había mostrado el Cacique en 2026. Escenario de presión en la Copa: Colo Colo no tiene margen de error ante el “León de Collao”. Al clasificar solo el primero de cada grupo a la siguiente fase, el empate inicial obliga a los albos a ganar sin su principal referente en cancha para no quedar tempranamente eliminados del nuevo torneo, poniendo a prueba la profundidad del plantel de Ortiz.

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