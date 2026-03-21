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Colo Colo

Colo Colo vs Coquimbo Unido: sigue el minuto a minuto en la Copa de La Liga

Los albos hacen su estreno en un duelo de dientes apretados, porque reciben al cuadro pirata que es el actual campeón de la Liga de Primera.

Por Cristián Fajardo C.

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Claudio Aquino será protagonista en Colo Colo vs Coquimo Unido.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTClaudio Aquino será protagonista en Colo Colo vs Coquimo Unido.

Colo Colo comienza su participación en la Copa de La Liga 2026, con un partido importantísimo esta jornada en el estadio Monumental, porque deben recibir a Coquimbo Unido.

Los albos de la mano del técnico Fernando Ortiz son punteros en la Liga de Primera 2026, donde se miden al actual monarca, esta vez en un torneo que se juega en paralelo.

Por lo mismo, el Cacique quiere aprovechar su buen momento para dar el inicio en el sueño de un nuevo título y el regreso a las competencias internacionales, donde este torneo da un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo es parte del grupo A, donde también están Huachipato y Deportes Concepción quienes empataron 2-2 en el inicio de la zona.

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Formación confirmada de Coquimbo

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Formación confirmada de Colo Colo

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Coquimbo desembarca en el Monumental

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El gesto de Colo Colo

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Colo Colo llegó al Monumental

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Coquimbo con cambios

El diario El Día destaca que Coquimbo Unido aplicará variantes en su formación, teniendo en cuenta que se viene un calendario complicado con el inicio de la Copa Libertadores 2026.

"En ese sentido, nombres como Gonzalo Flores en portería; Dylan Escobar y Elvis Hernández en defensa; además del retorno de Dylan Glaby en el mediocampo, aparecen como alternativas para refrescar la estructura. En ofensiva, la velocidad y profundidad de Cristian Zavala y Luis Riveros asoman desde el inicio del compromiso", explicaron.

La posible formación de Colo Colo

El más seguro 11 titular de Colo Colo será con Fernando de Paul en el arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Claudio Aquino en mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera.

Los jueces del partido

El partido de Colo Colo vs Coquimbo Unido será dirigido por el árbitro Mario Salvo, quien será acompañado por Claudio Urrutia y Emilio Bastías. El cuarto será Miguel Araos y en el VAR estará Juan Lara.

¿Dónde ver y a qué juega Colo Colo vs. Coquimbo Unido?

El partido está programado para este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, donde la transmisión TNT Sports Premium, HBO Max y DGO.

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Tabla de posiciones

Durante la mañana se dio el vamos con el compromiso de Huachipato vs D. Concepción que terminó con un marcador de 2-2.

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Así se juega la Copa de La Liga

Colo Colo es parte del grupo A de la Copa de La Liga 2026, zona que comparte con Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Huachipato.

Se juegan duelos de ida y vuelta, además que sólo uno clasifica a la siguiente ronda, que es inmediatamente las semifinales.

Sean bienvenidos

Continúa la emoción de la primera fecha de la Copa de La Liga 2026 y ahora es el turno de Colo Colo de hacer su estreno, enfrentando a Coquimbo Unido, a contar de las 18.00 horas en el estadio Monumental.

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