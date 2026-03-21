Colo Colo comienza su participación en la Copa de La Liga 2026, con un partido importantísimo esta jornada en el estadio Monumental, porque deben recibir a Coquimbo Unido.

Los albos de la mano del técnico Fernando Ortiz son punteros en la Liga de Primera 2026, donde se miden al actual monarca, esta vez en un torneo que se juega en paralelo.

Por lo mismo, el Cacique quiere aprovechar su buen momento para dar el inicio en el sueño de un nuevo título y el regreso a las competencias internacionales, donde este torneo da un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo es parte del grupo A, donde también están Huachipato y Deportes Concepción quienes empataron 2-2 en el inicio de la zona.

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