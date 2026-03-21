En busca de sumar un nuevo campeonato a su palmarés, Colo Colo abrirá su participación en la Copa de la Liga, cuando este sábado reciba en el Estadio Monumental al último campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

De cara a este certamen, el técnico albo Fernando Ortiz realizará modificaciones en su formación titular, principalmente por la baja de nombres claves en su esquema por lesión, e incluso para dar minutos en cancha a algunos de sus refuerzos.

Es el caso del lateral Matías Fernández Cordero, quien sólo jugó en la primera fecha en Liga de Primera cuando Colo Colo cayó con Limache, o del uruguayo Javier Méndez, quien sustituirá a su lastimado compatriota Joaquín Sosa.

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Los cambios en Colo Colo para Copa de la Liga

En la defensa, además del cambio entre uruguayos volverá a la oncena titular el valdiviano Erick Wiemberg, quien ocupará el puesto de Jonathan Villagra, quien irá al banco de suplentes. El único que se mantendrá de los estelares es Arturo Vidal como líbero.

Donde también moverá piezas el técnico de Colo Colo es en el medio. Junto con el ingreso de Fernández por Jeyson Rojas, quien también será suplente, se suma la vuelta al 11 inicial del argentino Claudio Aquino, que reemplazará a Tomás Alarcón.

Finalmente en la ofensiva, Ortiz le dará oportunidad a Leandro Hernández para sumar minutos Sub 21, acompañar en esa zona a Maximiliano Romero y reemplazar a Lautaro Pastrán, que esperará su opción en el banquillo.

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¿Cuál será la formación ante Coquimbo?

El más seguro 11 titular de Colo Colo será con Fernando de Paul en el arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Claudio Aquino en mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera.

Mientras que en la banca de suplentes estarán el portero Eduardo Villanueva; los defensas Jonathan Villagra, Jeyson Rojas y Cristián Riquelme; los volantes Tomás Alarcón y Vicente Martínez; más los atacantes Lautaro Pastrán, Yastin Cuevas y el juvenil Danilo Saavedra.

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