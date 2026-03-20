Colo Colo tiene todo listo para debutar en la nueva Copa de la Liga, certamen en que enfrentará en su primer partido a Coquimbo Unido este sábado en el Estadio Monumental y en el que además compartirá grupo junto a Deportes Concepción y Huachipato.

En la antesala de este debut en el nuevo torneo doméstico el que habló en el Cacique fue Fernando Ortiz, quien entregó varias claves de lo que será este desafío para su equipo.

Para el Tano, la historia del club obliga a ser protagonistas en esta copa y ser candidatos a ganarla, razón por la cual avisó que irán con todo a tratar de obtenerla.

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Ortiz quiere ganar la Copa de la Liga para Colo Colo

El DT aseguró en conferencia de prensa que “la historia de esta institución indica que cada competencia que juguemos hay que ganarla. Es una copa nueva y la obligación de ser protagonista estará siempre. Mañana saldremos a querer ganarla, el compromiso siempre va a estar”.

Sobre las bajas que tiene para este debut ante Coquimbo Unido, el Tano aseguró que “a Joaquín Sosa lo vamos a parar, no será considerado. Hoy comenzó a entrenar y competirá el martes en el siguiente partido”.

Fernando Ortiz quiere que la Copa de la Liga sea su primer título al mando de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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“A Tomás Alarcón, si bien hay una fractura, le han hecho una máscara con la que hoy entrenó y no le molestó, pero no lo consideraré de inicio. Quizás esté en la convocatoria y veré si lo requiero”, agregó.

En ese sentido, el argentino avisó que “sí habrá rotaciones. Seguramente esos Javier Méndez y Matías Fernández tendrán posibilidades de mostrarse y competir”.

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Para cerrar y a la hora de analizar a Coquimbo Unido, el Tano aseguró que “a pesar de cambiar de técnico, la idea de juego es similar. Si bien no cuenta con los jugadores campeones, la base es algo parecida. Es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todos corren, no dan pelota por perdida y es un rival difícil en todo sentido”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga?

Albos y piratas se verán las caras este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será arbitrado por el juez Mario Salvo Sepúlveda.

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En síntesis

Colo Colo debuta este sábado ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

El DT Fernando Ortiz confirmó que rotará el equipo y Joaquín Sosa será baja.

El Cacique compartirá grupo con Deportes Concepción, Huachipato y Coquimbo Unido.

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