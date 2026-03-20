Este viernes 20 de marzo arranca la nueva Copa de la Liga, torneo en que participarán los 16 equipos de la Liga de Primera 2026 y que entrega pasajes para la Copa Libertadores del próximo año.

Más allá del mérito que tendrá el ser el primer ganador de este nuevo certamen del fútbol chileno, llama mucho la atención el premio mayor que tiene para ser un torneo que terminará por allá en julio cuando se juegue la gran final.

Y es que para aquellos que han tenido un arranque algo dubitativo en la Liga de Primera, esta Copa de Liga aparece como una piedra de salvación importante, ya que con un puñado de partidos el campeón se asegurará competencias internacionales para el próximo año.

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Copa de la Liga, la vía más rápida para clasificar a la Libertadores 2027

Sacando cuentas, para consagrase en este nuevo torneo hay que jugar apenas nueve partidos. Hablamos de los seis de fase de grupos, los dos de la semifinales (ya que solo clasifican los líderes de cada zona) y la gran final en campo neutral.

Este camino es bastante más corto que los 30 partidos que hay que jugar en la Liga de Primera (para ser primero o segundo) o los 13 que hay que disputar para ganar la Copa Chile.

El fútbol chileno tiene un nuevo torneo con la creación de la Copa de la Liga. | Foto: Photosport.

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Además, y a propósito de la Copa Chile, el premio de este certamen sufrió un cambio importante por la creación de este nuevo torneo. El campeón ahora jugará una final extra ante el tercero de la Liga de Primera, donde el ganador será el Chile 4 de la Libertadores y el perdedor será el Chile 4 de la Sudamericana.

Cabe recordar que el campeón de la Copa de la Liga 2026 será ahora el Chile 3 de la próxima Copa Libertadores 2027. Con esto dicho, hay que desacatar que clasificará a la fase 2 previa de la cita continental.

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En síntesis

Copa de la Liga inicia este viernes 20 de marzo con los 16 equipos de Primera.

El campeón clasificará como Chile 3 a la fase 2 de la Copa Libertadores 2027.

El torneo requiere solo nueve partidos para consagrarse, incluyendo fase de grupos, semifinales y final.

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