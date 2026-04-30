Universidad de Chile vive una complicación en la Liga de Primera 2026, donde ya sabe que no podrá jugar el partido ante O’Higgins, que estaba programado para el 23 de mayo.

Algo que movió el piso en Azul Azul, porque buscaban celebrar los 99 años del club en ese encuentro, lo que tendrá que ser pospuesto, teniendo en cuenta que no calzan las horas de descanso para el cuadro de Rancagua en su participación internacional.

En ese sentido, se puso a correr la idea de realizar un amistoso internacional ese fin de semana, el que, supuestamente, había sido pedido por el técnico Fernando Gago, aunque la U aclaró el tema.

La U tendrá un freno de mano en el torneo. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Qué pasa con el amistoso internacional de U de Chile?

Según información que levantó el medio Bolavip Chile, Universidad de Chile no jugará el fin de semana de l23 de mayo ante O’Higgins, pero hay una decisión importante en cuanto al duelo amistoso.

“Desde el club universitario rectifican la información original en el sentido de que el entrenador de Universidad de Chile no hizo tal solicitud, si no que la idea emanó directamente de la regencia de la institución universitaria, es decir, sí hubo intención jugar un partido amistoso en el Estadio Nacional en caso de que la ANFP suspenda el encuentro es cuestión”, explicaron.

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“La segunda información dice relación con que a pesar de que hubo intención de reemplazar el partido de la Liga de Primera por un amistoso internacional, esto ya fue descartado ahora en el segundo piso del Centro Deportivo Azul”, precisaron.