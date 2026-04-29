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Universidad de Chile

U de Chile ya mira el rival internacional para el amistoso: “Se sabrá tras la fase regular”

Aseguran que Fernando Gago quiere chocar con un equipo de su país, para subir el nivel de su plantel con un desafío extranjero.

Por Cristián Fajardo C.

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La U busca rival para el fin de semana del 23 de mayo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U busca rival para el fin de semana del 23 de mayo.

Universidad de Chile busca rival, todo porque la fecha del 23 de mayo no podrá jugar ante O’Higgins su partido por la Liga de Primera 2026, por las horas en que los de Rancagua deben jugar torneo internacional.

Algo que generó un dolor de cabeza en la dirigencia de Azul Azul, todo porque el 24 de ese mes el club cumple 99 años, por lo que querían armar toda una fiesta en el inicio del camino al centenario.

Por lo mismo, buscan rival para no quedarse sin jugar ese fin de semana, por instrucción de Fernando Gago, donde aseguran que la idea es que sea un club del fútbol argentino.

La U se quedó sin rival para la fecha de su aniversario. FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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Fue en radio Cooperativa donde contaron detalles del equipo que busca Universidad de Chile para enfrentar en un duelo amistoso, en la fecha del 23 de mayo que quedarán libres.

Sabiendo que Fernando Gago quiere un rival internacional, el foco está puesto en los equipos del fútbol argentino que queden eliminados de las fases finales de su torneo.

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“La U buscar rival argentino para el fin de semana del 23 de mayo. No se sabrá hasta que termine la fase regular del torneo trasandino, para saber quién no va a estar en competencia”, detallaron.

En ese sentido, la próxima semana desde la U ya comienzan a tantear el rival que podrán chocar para seguir preparando al equipo de Fernando Gago: ¿Podrá ser el San Lorenzo de Gustavo Álvarez?

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