Colo Colo empieza a definir su formación para su debut en la Copa de la Liga. Este sábado 21 de marzo, los albos hacen su estreno en este nuevo torneo enfrentando a Coquimbo Unido en el Monumental.

Hay varias novedades para este encuentro. Y es que entre lesionados y la oportunidad de probar nuevos nombres, Fernando Ortiz presentó una formación con cinco cambios en el entrenamiento de este jueves.

Cabe recordar que Javier Correa sufrió un desgarro que lo saca de la competencia por un mes, mientras que Joaquín Sosa y Tomás Alarcón no entrenan a la par de sus compañeros por diferentes molestias.

Por otra parte, hay una buena noticia. Ayer se temía que Arturo Vidal se perdería este partido por problemas de salud, pero lo cierto es que el King volvió a entrenar este jueves y formó entre los titulares.

Todo bien: el King aparece como titular en la formación de Colo Colo | Photosport

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La formación de Colo Colo contra Coquimbo Unido en la Copa de la Liga

Las novedades de la formación están en la línea defensiva, donde entran Javier Méndez y Erick Wiemberg, y más arriba, donde Matías Fernández recibe una oportunidad. Claudio Aquino aparece como titular al medio y entra Leandro Hernández en la delantera.

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Según ESPN, la formación que entrena Colo Colo es con Fernando de Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández, Maximiliano Romero.

El duelo contra Coquimbo Unido se disputa este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Monumental. Después, los albos enfrentarán a Deportes Concepción (martes 24) y Huachipato (miércoles 1 de abril) por las siguientes fechas de la nueva Copa de la Liga.