Día especial en el Estadio Monumental. Durante la mañana de este miércoles 29 de abril, se desarrolló una nueva Junta de Accionistas de Blanco y Negro para definir al nuevo directorio de la sociedad anónima.

Entre otros varios puntos que abordaron los accionistas de la concesionaria, se tocó el tema de las remuneraciones del directorio para el periodo de 2026.

En ese sentido, la junta propuso “no modificar al régimen vigente y mantener la actual dieta, ascendente a 25 UF, incluidos el presidente y vicepresidente”.

Con esto, se confirma que Aníbal Mosa recibió cerca de un millón de pesos mensual por como presidente de Blanco y Negro en 2025, monto que se repetiría en 2026. La misma remuneración recibieron los otros miembros del directorio.

Este es el sueldo de Mosa en Colo Colo | Photosport

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Confirman el sueldo de Aníbal Mosa y los directores de Blanco y Negro

Aníbal Mosa aseguró que, a diferencia de U. de Chile, por ejemplo, no existen otros ingresos para los directores de ByN.

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“Acá no tenemos otras gratificaciones o remuneraciones como otros equipos, acá el presidente o vicepresidente ganan exactamente lo mismo. Cobramos mensual”, aclaró el empresario ante las consultas.