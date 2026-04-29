Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Este es el sueldo de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro

Uno de los puntos de la Junta de Accionistas de Blanco y Negro tuvo que ver con las remuneraciones del directorio, incluido el de Aníbal Mosa.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Aníbal Mosa recibe el mismo sueldo que los demás directores de ByN
© PhotosportAníbal Mosa recibe el mismo sueldo que los demás directores de ByN

Día especial en el Estadio Monumental. Durante la mañana de este miércoles 29 de abril, se desarrolló una nueva Junta de Accionistas de Blanco y Negro para definir al nuevo directorio de la sociedad anónima.

Entre otros varios puntos que abordaron los accionistas de la concesionaria, se tocó el tema de las remuneraciones del directorio para el periodo de 2026.

En ese sentido, la junta propuso “no modificar al régimen vigente y mantener la actual dieta, ascendente a 25 UF, incluidos el presidente y vicepresidente”.

Con esto, se confirma que Aníbal Mosa recibió cerca de un millón de pesos mensual por como presidente de Blanco y Negro en 2025, monto que se repetiría en 2026. La misma remuneración recibieron los otros miembros del directorio.

Este es el sueldo de Mosa en Colo Colo | Photosport

Este es el sueldo de Mosa en Colo Colo | Photosport

Colo Colo oficializa el primer paso real para el sueño del nuevo Estadio Monumental

ver también

Colo Colo oficializa el primer paso real para el sueño del nuevo Estadio Monumental

Confirman el sueldo de Aníbal Mosa y los directores de Blanco y Negro

Aníbal Mosa aseguró que, a diferencia de U. de Chile, por ejemplo, no existen otros ingresos para los directores de ByN.

Publicidad

“Acá no tenemos otras gratificaciones o remuneraciones como otros equipos, acá el presidente o vicepresidente ganan exactamente lo mismo. Cobramos mensual”, aclaró el empresario ante las consultas.

Lee también
Colo Colo separa proyectos: Nuevo estadio y arena en Macul
Colo Colo

Colo Colo separa proyectos: Nuevo estadio y arena en Macul

Es oficial: Colo Colo da primer paso al sueño del nuevo Monumental
Colo Colo

Es oficial: Colo Colo da primer paso al sueño del nuevo Monumental

El inesperado movimiento de Mosa con el CSD Colo Colo en ByN
Colo Colo

El inesperado movimiento de Mosa con el CSD Colo Colo en ByN

¡Impacto Monumental! Colo Colo alista la salida de figura del plantel
Colo Colo

¡Impacto Monumental! Colo Colo alista la salida de figura del plantel

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo