Mientras Colo Colo y el resto de los equipos se preparan para debutar en la Copa de la Liga, una noticia sacude al fútbol chileno en el mismo fin de semana. Fernando Gago ya llegó al país para ser DT de U. de Chile.

Aunque el entrenador argentino no dirigirá el estreno de los azules (juegan este viernes 20 contra Deportes La Serena) y tendrá que esperar a la segunda fecha, su arribo a Chile es noticia en todos lados.

Es así como el nombre de Gago apareció en el Monumental. En la conferencia de prensa de Colo Colo, Fernando Ortiz fue consultado sobre si el fútbol chileno se vuelve más atractivo con la llegada de un nombre como el de su compatriota Fernando Gago. Y su sinceridad marcó su respuesta.

“Con el interés de Colo Colo, yo ya estaba interesado en venir a este país. Ser el entrenador de una institución con historia tan importante en un país era algo que no me podía perder“, dijo de entrada.

Fernando Ortiz fue consultado sobre la llegada de Fernando Gago al fútbol chileno | Photosport

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Fernando Ortiz reacciona a la llegada de Fernando Gago al fútbol chileno

Fernando Ortiz no quiso quitarle prestigio a la liga nacional y sumó: “En el caso de Fernando Gago, no sé cuál fue su motivo, pero para mí dirigir al mejor equipo del país es algo extraordinario”.

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Cambiando el tema, sobre lo que viene ahora para Colo Colo, el DT relató: “Cada competencia que juguemos hay que ganarla. Es una copa nueva y la obligación de ser protagonista estará siempre. Mañana saldremos a querer ganarla, el compromiso siempre va a estar”.