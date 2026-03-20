Colo Colo quiere seguir en racha positiva, lo que mantiene al Cacique como puntero de la Liga de Primera. Por lo mismo buscará mantener el buen rendimiento en la Copa de la Liga, donde comienza su participación este sábado.

El equipo de Fernando Ortiz recibe a Coquimbo Unido a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Lo que será el comienzo de un inédito torneo a nivel nacional. Siempre en cada competencia debemos ganarla. Tenemos que ser protagonista. Saldremos a ganarla, el compromiso siempre está”, enfatizó el “Tano”.

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Por lo que buscará darle la mayor prioridad posible para no desentonar en el torneo que da un cupo a la Copa Libertadores. El tema es que para este inicio de campeonato sufrirá la baja de uno de sus titulares inamovibles en el equipo estelar.

Lo que tiene relación con Joaquín Sosa, quien quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el aurinegro. El defensa arrastra molestias físicas y se decidió guardarlo para no provocar una lesión de palabras mayores y que lo saque de competencia.

¿Cuántos partidos se pierde Joaquín Sosa?

La lesión de Joaquín Sosa se hizo evidente en el partido ante Huachipato. El defensa sufrió molestias en su tobillo izquierdo y tuvo que ser reemplazado por Erick Wiemberg. Incluso Fernando Ortiz detalló que las molestias las tenía desde el encuentro frente a Audax Italiano y se acrecentó por el pasto sintético.

Joaquín Sosa podría volver en la fecha 2 de la Copa de la Liga

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“A Joaquín lo vamos a parar. Hoy empezó a entrenar, va a competir el día martes en el siguiente partido”, confesó el “Tano”. Ahora podría retornar al equipo estelar cuando el Cacique visite a Deportes Concepción el martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Ester Roa Rebolledo.

En resumen:

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido el sábado a las 18:00 horas en el Monumental.

El defensa Joaquín Sosa queda fuera de la convocatoria por molestias en su tobillo izquierdo.

El técnico Fernando Ortiz confirmó el regreso de Sosa para el martes 24 de marzo.