El tercer partido en la historia de la Copa de la Liga se convirtió en un encuentro de época. En el marco del Grupo A, donde se ubica Colo Colo se vivió un derbi regional entre Huachipato y Deportes Concepción en la ciudad de Talcahuano.

Dada la dinámica que tiene este nuevo torneo nacional, donde sólo el líder de cada zona se meterá en semifinales, acereros y lilas brindaron un juegazo con movimiento constante en el marcador y que terminó en un vibrante empate por 2-2.

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Huachipato y Concepción empatan en Copa de la Liga

La primera media hora de juego en Talcahuano tuvo altísima intensidad. A los 15′ fue el local quien abrió la cuenta mediante penal que convirtió el argentino Lionel Altamirano. 10 minutos después, el goleador Joaquín Larrivey igualó el placar con un cabezazo.

En el complemento, se invirtieron los papeles. Fue Concepción quien logró dar vuelta el marcador en los 52′ con una exquisita definición del ex artillero de la U luego de una lucida acción colectiva. Sin embargo, la ventaja le duró 240 segundos.

A los 56′ y tras una serie de rebotes dentro del área lila, un remate de zurda del volante trasandino Ezequiel Cañete puso la paridad por 2-2. A partir de allí se dio un vibrante ida y vuelta, que pese a la intensidad mostrada, no dejó un ganador.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

A la espera que se complete el Grupo A entre Colo Colo y Coquimbo Unido, este sábado en Macul, tanto Huachipato como Deportes Concepción suman su primer punto en esta Copa de la Liga.

# CLUB PTS. PJ PG PE PP GF GC DIF. 1 Huachipato 1 1 0 1 0 2 2 0 1 Deportes Concepción 1 1 0 1 0 2 2 0 3 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 0 0

* Sólo el primero clasifica a semifinales

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la segunda jornada de esta zona, el “León de Collao” recibirá al Cacique en el Estadio Alcaldesa Ester Roa, este martes 24 de marzo a las 20:30 horas. Mientras que los acereros recibirán a los “piratas” en Talcahuano el miércoles 25 desde las 18:00 horas.

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