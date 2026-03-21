La Copa de la Liga sigue su curso. Este viernes Audax Italiano derrotó por 1-0 a Unión La Calera, como visita en el estadio Nicolás Chahuán, por la primera fecha del Grupo D, y se tomó la punta de la zona que comparte con Universidad de Chile y Deportes La Serena.

El único gol del partido fue obra del argentino Franco Troyansky, de penal cuando el reloj marcaba 22 minutos de juego.

De esta manera, Audax alcanza tres puntos en el primer lugar de la tabla del Grupo D. Más atrás están la U y La Serena con una unidad luego del debut con empate y cierra La Calera sin positivos.

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Copa de la Liga: el resto de los partidos

Terminada la jornada inaugural del histórico estreno de la Copa de la Liga, este sábado tocará acción en el Grupo A y Grupo B.

Por el Grupo A Huachipato se verá las caras contra Deportes Concepción (12:00 horas), mientras Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido (18:00 horas) en el Estadio Monumental.

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Por el Grupo B Cobresal recibirá a Ñublense (20:30 horas), mientras el partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción está programado para el domingo.

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Para cerrar el Grupo C, O’Higgins recibirá a Deportes Limache el domingo, mientras Palestino y Everton le bajarán el telón a la primera fecha el lunes.

Resumen:

Audax Italiano venció 1-0 a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

El argentino Franco Troyansky anotó el único gol de penal al minuto 22.

Audax lidera el Grupo D con 3 puntos tras la primera jornada.