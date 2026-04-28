Cecilia Pérez se convirtió en la nueva presidenta de Azul Azul, la concesionaria que rige el club deportivo Universidad de Chile. Fiel a su estilo que la llevó a ser vocera de gobierno, dejó frases para el bronce.

Una de ellas es cuando señaló que últimamente “empezaron a haber más camisetas de la U en las calles”, pero también dijo que el hincha azul sufre más las derrotas a diferencia de los que son de otros equipos.

“Que podamos tener alegrías permanentes, porque cuando la U gana el fin de semana, la semana que viene es una semana maravillosa“, manifestó en primera instancia.

Cecilia Pérez es la nueva presidenta de U de Chile

“Y cuando nos va mal, chuta que andamos con mala cara, andamos triste. O sea afecta mucho en lo personal. Y eso solamente lo provoca Universidad de Chile“, manifestó comparándose con el sentimiento de los hinchas de otros clubes.

Cecilia Pérez recuerda el casi descenso de la U

Luego Pérez indicó que “es un honor ser presidenta del club de mis amores, la primera de un club profesional y seremos dos en Sudamérica, junto a la presidenta de Palmeiras”. Esto en referencia a Leila Pereira.

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También indicó que llegar al poder de la U “es emocionante después de muchos años, donde muchos de nosotros lloramos cuando estuvimos a minutos de descender”.

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“Pensábamos que no iba a haber luz en ese camino, pero se trabajó profesionalmente con mucho corazón para poder levantar el alma y el ánimo de la hinchada, además de quienes trabajan en el Centro Deportivo Azul”, cerró.