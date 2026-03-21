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Arturo Vidal acusa nueva lesión: ¿Cuántos partidos se perderá en Colo Colo?

El King no pudo terminar el partido ante Coquimbo Unido y tuvo que pedir el cambio sobre el cierre del duelo en el Estadio Monumental.

Por Felipe Pavez Farías

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Vidal se retiró lesionado y es duda para el martes ante Concepción
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEVidal se retiró lesionado y es duda para el martes ante Concepción

Colo Colo sumó un empate en el debut por la Copa de la Liga. El Cacique dejó escapar el triunfo ante Coquimbo Unido y terminó rescatando una unidad en el Estadio Monumental.

Pero el resultado pasó a segundo plano por la lesión de Arturo Vidal. El King que se ha vuelto en el gran líder del equipo, comenzó de titular y fue uno de los puntos altos en la defensa. Sin embargo, el trajín del partido le pasó la cuenta. 

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En el minuto 82 acusó una molestia en su pierna izquierda y pidió el cambio. Sin embargo, en dicho momento Pablo Rodríguez tomó el balón y encaró hasta el arco de Fernando De Paul. El Bicampeón de América intentó evitar el ataque, pero terminó derribando al joven jugador pirata. Lo que provocó el penal y que por suerte para Vidal, falló Alejandro Azocar.

Pese a ello, tras dicha jugada, el “23” salió de la cancha y en su lugar ingresó Jonathan Villagra. Pero esto solo acrecentó la preocupación del cuerpo técnico sobre la situación de Vidal. 

¿Qué pasó con Arturo Vidal? 

Tras el pitazo final, Fernando Ortiz entregó el primer parte médico sobre Arturo Vidal y sus palabras no fueron para nada alentadoras. “Le pregunté sobre si había sentido un tirón. Me dijo que le molestó un poco. Ojalá no sea nada”, recalcó. 

Arturo Vidal se retiró lesionado y preocupa su evolución en Colo Colo.

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Ahora resta conocer la evolución de Vidal, aunque por lo expuesto por Ortiz y las muecas del jugador al retirarse de la cancha, todo indica que será baja en la próxima fecha de la Copa de la Liga. 

Por lo que Vidal se perdería el encuentro de este martes 24 de marzo ante Deportes Concepción. Incluso queda en duda para el encuentro frente a Huachipato el 1 de abril. Ahora todo apunta al retorno de la Liga de Primera para el 5 de abril cuando se visite nuevamente a los “lilas”.

Aquí tienes el resumen de la situación de Arturo Vidal:

  • Arturo Vidal sufrió una molestia en su pierna izquierda durante el minuto 82.
  • El volante de Colo Colo será baja ante Deportes Concepción este 24 de marzo.
  • El técnico Fernando Ortiz confirmó la lesión tras el empate frente a Coquimbo Unido.
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