Salomón Rodríguez vive el mejor momento de su carrera en Uruguay. El delantero de 26 años volvió a marcar este sábado y extendió el invicto de Montevideo City Torque.

Es que goles son amores, y eso lo sabe bien el ex jugador de Colo Colo. Este sábado marcó en el triunfo por 2-1 ante Central Español, lo que además es el cuarto tanto del ariete. Lo que alcanza un importante registro en comparación a lo que hizo en el Cacique: en marzo del 2026 ya logró superar su registro en todo el 2025.

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Lo que fue celebrado por el delantero que sacó la voz ante este “renacer” en su tierra natal. “Muy feliz por mi presente. Sirve para seguir sumando y el equipo también. La clave fue golpear en los momentos justos. Supimos sufrir pero lo sacamos adelante. Estamos todos juntos por el mismo objetivo y esperamos seguir por este camino”, recalcó el delantero tras el nuevo triunfo que suma su club.

Rendimiento estelar de Salomón que hasta fue destacado por la transmisión de la radio El Espectador. “Es uno de los mejores jugadores Del City, y uno de los mejores delanteros que hay en el fútbol uruguayo. También es una de las mejores incorporaciones que ha tenido el fútbol uruguayo”, recalcaron.

¿Cuándo vuelve a jugar Salomón Rodríguez?

Ahora el elenco de Salomón Rodríguez se ubica segundo en la competición charrúa con 14 unidades. Por lo que buscará cerrar el mes de marzo de la mejor forma con los duelos ante Maldonado de visitante el 24/3 y luego frente a Nacional de local el 28/3.

Cabe consignar que City Torque también disputará la Copa Sudamericana y quedó en el grupo F junto a Palestino. Por lo que su retorno a Chile será el próximo 14 de abril cuando visite a los árabes.

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En resumen: