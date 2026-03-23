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Santiago Wanderers escribe una de las páginas más importantes en la historia del fútbol chileno. Este domingo los Caturros dieron el gran golpe y se coronaron como los nuevos campeones de la Copa Libertadores Sub 20, algo que no dejó ajeno ni a Arturo Vidal.

El elenco porteño se vio las caras con Flamengo en una electrizante final, la que terminó llevando a los penales con un gol en la agonía. Desde los 12 pasos estuvieron intratables y marcaron todos sus goles, asegurando un trofeo inédito para el club y nuestro país.

Es por ello que luego de lo ocurrido en Ecuador, el King no podía restarse de la fiesta y más cuando una frase como la recodada “Ahí quedó Brasil” que lanzara en su juventud tomara tanta fuerza. Ahora, maduro y como referente del fútbol chileno, el bicampeón de América aplaude lo hecho por quienes prometen liderar a la selección chilena en el futuro.

Un Caturro más: Arturo Vidal loco con la Copa Libertadores Sub 20 de Santiago Wanderers

Arturo Vidal siguió como un hincha más la travesía de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. El King, como siempre intenta hacerlo, acompañó desde su hogar a los Caturros para darles su aliento y festejó con todo el título obtenido frente al Flamengo.

Arturo Vidal se sumó a los festejos de Santiago Wanderers luego de ser campeón de Copa Libertadores Sub 20. Foto: Instagram.

El mediocampista estuvo atento al encuentro y no dudó en reaccionar una vez se logró la hazaña. Fue a través de su cuenta de Instagram que aprovechó de dejar un mensaje para ese grupo de jóvenes que hoy entra en la historia del fútbol chileno.

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Con un breve pero claro “Felicitaciones” acompañado de una copa y la bandera chilena, Arturo Vidal le mostró su respeto a la Sub 20 de Santiago Wanderers. Un gesto por el que no faltaron quienes ya los piden para la Roja.

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No obstante, habrá que esperar para ver qué decisión toma el club sobre el futuro de sus figuras. Ya en la fecha de este fin de semana en la Primera B hubo un juvenil que fue figura, por lo que se espera que les den mucho más rodaje de aquí en más.

El elenco porteño ha tenido años complicados y lejos del sueño del ascenso, por lo que la obtención de este torneo llega a alegrar a hinchas que necesitan una buena.

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Santiago Wanderers es el nuevo campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y se asegura un lugar en la historia del fútbol chileno. Arturo Vidal se encarga de abrirle las puertas donde están los más grandes de nuestro balompié, donde los Caturros por fin escriben su propia página.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers?

La Sub 20 regresa de la Copa Libertadores para buscar minutos en el plantel de honor de Santiago Wanderers. Los Caturros vuelven a la acción este sábado 28 de marzo desde las 18:00 horas cuando visiten a Deportes Puerto Montt por la Primera B.

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En resumen, Arturo Vidal celebró la Copa Libertadores Sub 20 de Santiago Wanderers…

Hazaña histórica ante Flamengo: Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras una final épica en Ecuador contra el gigante brasileño. El “Decano” forzó los penales con un gol agónico en los últimos minutos y mostró una efectividad perfecta desde los doce pasos para alzar un trofeo inédito tanto para el club como para el fútbol chileno.

Santiago Wanderers se coronó campeón de la tras una final épica en Ecuador contra el gigante brasileño. El “Decano” forzó los penales con un gol agónico en los últimos minutos y mostró una efectividad perfecta desde los doce pasos para alzar un trofeo inédito tanto para el club como para el fútbol chileno. El festejo de Arturo Vidal: El “King”, referente histórico de la Generación Dorada, celebró el triunfo como un hincha más. A través de sus redes sociales, Vidal felicitó al plantel caturro, validando el logro de esta nueva hornada de jugadores que, tras vencer a un rival de la talla de Flamengo, ya asoman como las grandes promesas para el recambio de la Selección Chilena .

El “King”, referente histórico de la Generación Dorada, celebró el triunfo como un hincha más. A través de sus redes sociales, Vidal felicitó al plantel caturro, validando el logro de esta nueva hornada de jugadores que, tras vencer a un rival de la talla de Flamengo, ya asoman como las grandes promesas para el recambio de la . Respiro y esperanza para Valparaíso: Este título continental llega en un momento crítico para la institución, que ha sufrido años difíciles en la Primera B. El éxito de la cantera no solo entrega una alegría inmensa a su hinchada, sino que pone presión a la dirigencia para darles mayor rodaje en el primer equipo y utilizar esta base dorada como el motor para el ansiado retorno a la Primera División.

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