Tabla: golazo de joya Sub 20 no le alcanza a Wanderers y empata ante Antofagasta en la Primera B

Partidazo. Santiago Wanderers salvó un punto en el final ante Deportes Antofagasta, luego de un entretenido empate 2-2 por la quinta fecha de la Liga de Ascenso.

El partido empezó de la mejor forma para el cuadro local, porque a los 6 minutos ya estaba celebrando, gracias al golazo del juvenil de 18 años Denilson San Martín. El hábil atacante eludió a un rival en el área y con un zurdazo batió al experimentado Fernando Hurtado.

Los wanderinos jugaban mucho mejor que los Pumas en el primer tiempo y buscaron con todo el segundo. Villarroel y Camarda tuvieron opciones claras, pero fallaron en el finiquito.

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Complemento lleno de goles en Valparaíso entre Wanderers y Antofagasta

En la segunda parte empezó a aparecer el equipo de Luis Marcoleta, que finalmente iba a tener premio ante las insinuaciones en el arco defendido por Raúl Olivares.

Los antofagastinos pusieron el 1-1 cuando el reloj apuntaba los 76 minutos y fue mediante el volante Sebastián Leyton, quien definió en el área pequeña una jugada que él mismo había iniciado.

Santiago Wanderers y Antofagasta animaron un partidazo en Valparaíso. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Antofagasta empujó tras el empate y tuvo premio, porque un mal rechazo de la zaga caturra la aprovechó el volante ofensivo Diego Rojas, que con un zurdazo de pique al suelo puso el desnivel en los 87′.

Todos pensaban que la visita se iba a llevar los tres puntos, sin embargo, Marcos Camarda tenía otra idea y en los 92′ marcó el 2-2 definitivo.

Deportes Antofagasta queda con el quinto lugar de la tabla con 7 puntos y un poco más atrás está Santiago Wanderers, que es séptimo con 6 unidades.

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La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso