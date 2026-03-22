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Copa de la Liga

Vidal dice lo que muchos hinchas de Colo Colo piensan de Fernando de Paul: “Un arquero de…”

El King elogió el buen partido bajo los tres palos del Tuto ante Coquimbo Unido en el debut de los albos en la Copa de la Liga.

Por Patricio Echagüe

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Vidal elogió el buen partido del Tuto de Paul.
© Photosport.Vidal elogió el buen partido del Tuto de Paul.

Colo Colo tuvo un debut agridulce en la Copa de la Liga 2026. Los albos igualaron 1-1 ante Coquimbo Unido en un partido que bien pudieron perder de no ser por un penal de los piratas desperdiciado en los minutos finales.

Además, el hecho de que Fernando de Paul haya sido figura es una muestra clara para entender que el equipo de Fernando Ortiz estuvo lejos de su mejor versión en el Estadio Monumental.

Por lo mismo, uno que no tuvo miedo en elogiar el buen partido del Tuto fue Arturo Vidal, quien tras el compromiso en zona mixta le dedicó unas buenas palabras luego del buen partido del guardameta.

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El King aseguró tras el compromiso que “es importante tener un arquero de primer nivel, porque a veces nos puede salvar. Hoy Fernando de Paul estuvo espectacular”.

Fernando de Paul fue la gran figura de Colo Colo ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Fernando de Paul fue la gran figura de Colo Colo ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el duelo ante los piratas, el bicampeón de América aseguró que “creo que debemos definir mejor. Buscamos por todos lados y nos faltó definir en los últimos metros. El equipo está compitiendo al máximo”.

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“Es rico jugar seguido y no parar. Esto nos hace bien para cuando vuelva el torneo. Nosotros le damos la misma importancia a la Copa de la Liga como al Campeonato Nacional”, concluyó Vidal.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique volverá a ver acción en la Copa de la Liga ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

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En síntesis

  • Los albos igualaron 1-1 ante Coquimbo Unido en su debut de Copa de la Liga 2026.
  • El portero Fernando de Paul fue la figura tras salvar un penal en el Estadio Monumental.
  • Arturo Vidal elogió el nivel del guardameta y destacó la falta de definición ofensiva.
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