No hay dudas que la gran figura del empate de Colo Colo por un marcador de 1-1 ante Coquimbo Unido fue Fernando De Paul, quien evitó la derrota alba y que los piratas se llevaran todo el tesoro en la Copa de La Liga 2026.

El portero fue clave desde el primer minuto, donde achicó la meta para contener, al menos, en cuatro ocasiones, lo que lo hizo ganarse el aplauso de los hinchas pese a la amargura del marcador.

Por lo mismo, fue elegido como la figura del partido, lo que habla del partido que sufrió por varios minutos Colo Colo, donde las manos del meta chileno hicieron salvar la plata.

“Hubiera sido más lindo que sirviera más para un triunfo, en lo personal estoy tranquilo, trabajando como siempre lo hice, consiente que atrás hay chicos que están esperando la oportunidad“, sinceró De Paul a TNT Sports.

Fernando De Paul destacó como la figura de Colo Colo ante Coquimbo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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De Paul recordó que deben ir por todo los torneos locales

Fernando De Paul atraviesa un importante momento en Colo Colo, donde fue la figura de la noche en el Monumental, pero no se pudo ir contento pese a tener un gran rendimiento.

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“Acá cuando perdemos puntos no es nada positivo. Obviamente hay cosas en juego que sí, tenemos que seguir mejorando, sumaron minutos chicos que no jugaban y eso es bueno para todos”, explicó.

Por lo mismo, como uno de los referente del plantel, mandó un mensaje a sus compañeros y los hinchas: “Acá no hay prioridad, porque nos propusimos ganar los tres torneos, que es lo que exige este club”.