Colo Colo se quedó masticando la rabia luego del empate 1-1 ante Coquimbo Unido, por la primera fecha del grupo A en la Copa de La Liga 2026, disputado en el estadio Monumental.

Todo, porque cuando parecía que el cuadro albo se iba a quedar con los tres puntos, aparecieron los piratas para robarles el tesoro, donde incluso pudieron llevarse todo el botín, pero fallaron un penal que mantuvo la igualdad.

Por lo mismo, las recriminaciones vinieron de inmediato con la hinchada alba, donde incluso históricos del club sacaron la voz por el irregular momento de Colo Colo.

En ese sentido, se apunta en dos jugadores que fueron los más criticados y que no tienen contento a los seguidores: Javier Méndez y Matías Fernández.

Javier Méndez en la mira de la crítica de los hinchas de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“Dejan muchas dudas”

Así lo hizo saber Gualberto Jara en conversación con Redgol, donde se mostró muy preocupado por los niveles que se están viendo en algunos jugadores de Colo Colo.

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Por lo mismo, apuntó en el uruguayo Méndez y en Fernández, quien ni el gol lo salvó de pasar a ser uno de los más criticados en el Monumental.

“Dejan muchas dudas, me había impresionado bastante Méndez el partido pasado, pero hoy no lo vi. Estaba a destiempo en pelotas, intentaba pasar al ataque en nada positivo. No lo vi prácticamente”, explicó.

“Y por otro lado, Fernández, salvo el gol, fue nada, con algunos errores posicionales en defensa”, destacó el ex entrenador de los albos que no está tranquilo.

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