Colo Colo no consiguió vencer a Coquimbo Unido en el Monumental. El Cacique tuvo varias ocasiones claras de gol y terminó empatando, pese a que Fernando De Paul había tapado mucho, sobre todo en el primer tiempo.

Pudo ser peor, claro está. Coquimbo Unido tuvo la posibilidad de ganar, cuando sobre el final tuvo un penal, por una falta de Arturo Vidal (83′). Sin embargo, Azócar falló y el resultado final fue la igualdad.

Precisamente, Arturo Vidal fue lo más preocupante de la jornada. No porque haya tenido un mal desempeño, sino más bien por lo contrario. Pese a su buena actuación, tuvo que salir de la cancha, con una clara molestia en la parte trasera de su muslo izquierdo.

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Habló Vidal sobre la lesión

Tras la clara muestra de dolor de Arturo Vidal, todos se empezaron a preguntar por la gravedad de la lesión. Es que el King está siendo de lo más destacado del Cacique y eso se nota cada fecha que pasa.

Para calmar un poco a los alarmistas, Arturo Vidal enfrentó los micrófonos de la prensa, apostada en zona mixta, con una sonrisa de oreja a oreja. Al menos por sensación corporal, lo suyo no parece nada grave.

“Hay que verlo mejor. Tuve un tironcito antes del penal y mejor decidí pedir el cambio. Mañana me van a revisar. Ojalá estar para el próximo partido”, enfatizó Vidal, que no mostró muecas de dolor en la entrevista.

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Arturo Vidal salió lesionado | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga?