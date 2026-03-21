Partidazo en el Estadio Monumental. Todo aquel que dudaba de la capacidad de entretención de la Copa de la Liga, tendrá que tragarse sus palabras, tras el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido en Macul.

El duelo no solamente significó un renacer para el elenco pirata, que jugó al nivel en que lo hacía el año pasado, sino que también tuvo a un Colo Colo generando varias ocasiones de gol. Esta fórmula determinó que el partido fuese entretenido.

Más allá de eso, el duelo no determinó a ningún ganador. Si bien las llegadas de más peligro fueron de Colo Colo, lo cierto es que lo mostrado por ambas escuadras hacía que fuese justa una igualdad.

Tabla de posiciones

Colo Colo comparte grupo A con Deportes Concepción, Coquimbo Unido y Huachipato en la Copa de la Liga. Si bien el empate no le sirve ni a Piratas, ni al Cacique, la tabla no se mueve mucho con el 1-1 final.

Es que Lilas y Acereros empataron también en el partido que abrió el grupo. Lo hicieron en el CAP de Talcahuano, donde el resultado final fue un 2-2 bastante disputado.

Esto quiere decir que los cuatro participantes del grupo A quedan con una unidad. Eso sí, la cantidad de goles anotados por Huachipato y Deportes Concepción les da una leve ventaja, por goles marcados.

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Colo Colo no pudo con Coquimbo | Photosport

Así quedó la tabla…