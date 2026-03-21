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Copa de la Liga

Tabla de posiciones: empate de Colo Colo y Coquimbo deja el Grupo A más apretado que gas de visita

Colo Colo no sacó tres puntos en el Estadio Monumental y dejó el Grupo A de la Copa de la Liga sin ninguna ventaja importante.

Por Jose Arias

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Colo Colo no pudo ganar en Macul.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo no pudo ganar en Macul.

Partidazo en el Estadio Monumental. Todo aquel que dudaba de la capacidad de entretención de la Copa de la Liga, tendrá que tragarse sus palabras, tras el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido en Macul.

El duelo no solamente significó un renacer para el elenco pirata, que jugó al nivel en que lo hacía el año pasado, sino que también tuvo a un Colo Colo generando varias ocasiones de gol. Esta fórmula determinó que el partido fuese entretenido.

Más allá de eso, el duelo no determinó a ningún ganador. Si bien las llegadas de más peligro fueron de Colo Colo, lo cierto es que lo mostrado por ambas escuadras hacía que fuese justa una igualdad.

Tabla de posiciones

Colo Colo comparte grupo A con Deportes Concepción, Coquimbo Unido y Huachipato en la Copa de la Liga. Si bien el empate no le sirve ni a Piratas, ni al Cacique, la tabla no se mueve mucho con el 1-1 final.

Es que Lilas y Acereros empataron también en el partido que abrió el grupo. Lo hicieron en el CAP de Talcahuano, donde el resultado final fue un 2-2 bastante disputado.

Esto quiere decir que los cuatro participantes del grupo A quedan con una unidad. Eso sí, la cantidad de goles anotados por Huachipato y Deportes Concepción les da una leve ventaja, por goles marcados.

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Colo Colo no pudo con Coquimbo | Photosport

Colo Colo no pudo con Coquimbo | Photosport

Así quedó la tabla…

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