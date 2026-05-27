Coquimbo Unido clasificó como puntero de su grupo en la Copa Libertadores. Hace más de una década que un chileno no lo hacía.

Coquimbo Unido hizo historia y se instaló por primera vez en los octavos de final de la Copa Libertadores. No solo eso: los piratas avanzaron como punteros de su grupo con un total de 10 puntos.

El conjunto pirata cerró la fase de grupos con una derrota por la cuenta mínima ante Nacional de visitante, pero igualmente terminó en la cima. Deportes Tolima, con ocho unidades, avanzó también.

“A la gente de Coquimbo, que festeje y lo disfrute. Al final, la historia muchas veces está para un lado o para el otro. En este caso nos beneficia y hay que disfrutarlo“, declaró Hernán Caputto, DT del Barbón.

Y los hinchas del puerto tienen mucho por qué celebrar. No solo el equipo consiguió un logro histórico a nivel institucional, sino que también le devolvió un poco de honor a nuestro fútbol. Y es que hace más de una década que un chileno no avanzaba como puntero en esta competencia.

Siguen los festejos de Coquimbo Unido | Photosport

Coquimbo Unido es el primer chileno en avanzar como puntero en 12 años

El estadístico Mister Chip destacó que “un equipo chileno no finalizaba primero de su grupo en la Copa Libertadores, como lo hizo Coquimbo Unido en esta edición, desde 2014, cuando Unión Española terminó por delante de San Lorenzo, Independiente del Valle y Botafogo”.

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La gran noticia es que, en esta versión, podríamos tener dos chilenos clasificados a octavos como punteros. Si U. Católica vence a Boca Juniors este jueves, se sumará en el hito a Coquimbo.