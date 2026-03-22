Un debut con dudas tuvo Colo Colo en la Copa de la Liga, puesto que no le pudo ganar a Coquimbo Unido en el estadio Monumental y se tuvo que conformar con un empate.

Los albos se pusieron en ventaja en Macul con un cabezazo de Matías Fernández, pero en el segundo tiempo lo igualó Alejandro Azócar para los Piratas y decretó el 1-1 final.

Tras el partido uno de los que habló fue Arturo Vidal, quien lo hizo en el tono de siempre, señalando que Colo Colo no mira en menos a la naciente Copa de la Liga y esperan ganarla.

ver también Arturo Vidal se refiere a su lesión ante Coquimbo: “Sentí un tironcito antes de…”

Arturo Vidal quiere ganar todo con Colo Colo

El King Vidal conversó con la prensa tras el empate 1-1 con Coquimbo y no dudó en decir que el Cacique va por los títulos de la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

“Nosotros a este torneo le damos el mismo valor que al campeonato nacional. Queremos ganar la Copa Chile también y el campeonato“, dijo Arturo Vidal.

Arturo Vidal lo quiere ganar todo. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Este es un campeonato aparte, en el otro vamos primeros. Está recién empezando y queremos pelearlo. Esto no corta la racha, seguimos mejorando cada partido”, cerró.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este martes, cuando desde las 20:30 horas se mida ante Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga en Collao.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 contra Coquimbo Unido en el debut de la Copa de la Liga.

empató contra en el debut de la Copa de la Liga. Arturo Vidal confirmó que el equipo busca ganar la Liga , Copa Chile y Copa de la Liga.

confirmó que el equipo busca ganar la , y Copa de la Liga. El próximo partido será este martes a las 20:30 horas ante Deportes Concepción en Collao.

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