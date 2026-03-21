“Lo vi, pero…”: La reacción de Arturo Vidal a las pifias a Cristián Zavala en el Monumental

Colo Colo empató con Coquimbo Unido y repartieron puntos en el debut por la Copa de la Liga. Sin embargo, uno de los protagonistas tuvo un partido aparte en su retorno al Estadio Monumental. Lo que tuvo relación con el regreso de Cristián Zavala.

El delantero, después de varios idas y vueltas, realizó la pretemporada en los albos pero solicitó su regreso al aurinegro. Lo que se concretó tras el paupérrimo penal ante Peñarol.

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Pero hubo un nuevo condimento con las últimas declaraciones de Zavala, donde prometió amor eterno a Coquimbo y se olvidó de los albos. Lo que para algunos hinchas lo puso al mismo escalón que Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia.

Situación que se reflejó en el partido de este sábado. Primero cuando fue nombrado en la formación inicial, luego en cada vez que tocó el balón y terminó recién cuando fue sustituido. Ahí la lluvia de pifias fue más que evidente sobre el delantero.

¿Qué pasó con Cristián Zavala?

Tema que no pasó desapercibido en sus ex compañeros de Colo Colo. Así fue como Arturo Vidal abordó lo ocurrido con Cristián Zavala tras el empate ante Coquimbo Unido.

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“Sí lo vi. Pero no me quiero meter en eso. Él tomó una decisión de ir a Coquimbo y hay que respetarla”, respondió corto y precisó el King.

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Incluso dejó en claro que ahora el foco solo está en los que sí quisieron quedarse en Colo Colo. “Nosotros estamos concentrados, metidos, y los jugadores que están acá, están dando al máximo para poder ganar todo este año”, sentenció.

En resumen:

Cristián Zavala recibió pifias de la hinchada en su regreso al Estadio Monumental .

recibió pifias de la hinchada en su regreso al . El delantero solicitó su salida de Colo Colo para integrarse al plantel de Coquimbo Unido .

para integrarse al plantel de . Arturo Vidal evitó profundizar en la decisión de su excompañero tras el empate liguero.

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