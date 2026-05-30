El capitán de Concepción se fue en picada contra el juez Mario Salvo y lo responsabilizó de "desvirtuar el partido" por la expulsión de Diego Carrasco.

Luego de la derrota que Deportes Concepción sufrió por 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el delantero y capitán lila Joaquín Larrivey atacó públicamente al árbitro del encuentro, Mario Salvo, y lo acusó de desvirtuar el partido.

En conversación con TNT Sports, el goleador argentino aseguró que la caída del León de Collao se debió exclusivamente a las decisiones del juez central, especialmente la expulsión del central Diego Carrasco, al minuto 76, por insultos.

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Larrivey en picada contra Mario Salvo

“El partido se nos escapa por pura y exclusiva responsabilidad del árbitro“, apuntó el Bati, para luego centrarse en la acción donde expulsaron a su compañero. “Salvo que tenga un oído de un lobo o perro, es imposible que escuchara a 50 metros que lo insultó”, agregó el centrodelantero.

No quedó allí Larrivey en su descargo contra Salvo. “Es imposible que él interprete y escuche que alguien lo está insultando. De acá a 15 metros no se escucha nada. Yo trataba de comunicarme con mis compañeros y era imposible por el ruido que había. Él, con el audio del VAR y toda la tecnología, de repente escucha ese insulto. Me resulta muy llamativo“, añade.

Si bien considera al silbante como “un buen árbitro”, el goleador lila advierte que “hoy se equivocó y nos vamos con las manos vacías gracias a él, pero felicito a mis compañeros que hicieron un gran segundo tiempo. La victoria de la U fue merecida pero se desvirtuó a partir de un error grave del árbitro“.

Al analizar la derrota de Concepción, Larrivey indicó que “en el primer tiempo nos dominaron, pero después estábamos dominando, haciendo un partidazo, hicimos el empate estábamos más cerca del 2-1 que ellos. Nos vamos con las manos vacías, siento que hicimos un gran segundo tiempo que se desvirtuó a partir de un error importante del árbitro“.

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En síntesis

Joaquín Larrivey arremetió contra el árbitro Mario Salvo tras la derrota 2-1 de Concepción ante la U.

tras la derrota 2-1 de Concepción ante la U. Acusó al juez de desvirtuar el partido con la expulsión de Diego Carrasco.

con la expulsión de Diego Carrasco. Aseguró que era imposible escuchar un insulto con el ruido del estadio.

¿Cuándo vuelven a jugar los lilas?

El León de Collao abre la última fecha del Grupo A en Copa de la Liga recibiendo en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo a Coquimbo Unido. El encuentro se disputará el viernes 5 de junio desde las 20:00 horas.

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