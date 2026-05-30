Referentes en la historia de Universidad de Chile no quedaron contentos pese al triunfo azul contra Deportes Concepción.

Universidad de Chile volvió al triunfo gracias al un trabajado y sufrido triunfo frente al subcolista Deportes Concepción (2-1). La U comenzó en ventaja, pero los lilas empataron. A poco del final Eduardo Vargas hizo magia y logró el doblete azul y personal.

En conversación con RedGol, el pueblo azul dejó claro que las sensaciones en el Chuncho son de felicidad sólo por el resultado, en deuda el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Fernando Gago.

“Lo rescatable fue el triunfo y nada más. En el primer tiempo tuvimos que marcar más diferencia. Hasta la expulsión lo pudo ganar el Conce, pero al menos la U se sobrepuso al empate”, sostuvo César Vaccia.

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En la U agradecen a Vargas y la expulsión del Conce

Por su parte, Cristián Castañeda expuso que “gracias a Vargas ganó la U. Buen primer tiempo, pero porque Concepción salió muy tímido. Y cuando se atrevió se dio cuenta que podía hacerle daño a la U”.

La expulsión en el Conce y Eduardo Vargas: las dos claves del triunfo sufrido de la U.

“A la U le falta trabajo en ataque, tuvo ocasiones, pero parecía que si jugábamos todo el día no se hacían goles. Pero había que ganar y se ganó. Sin dudas la U tiene que mejorar”, concluye Scooby.

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Por último, Horacio Rivas sentencia que “la U lo gana por las cosas del fútbol, la expulsión influyó mucho en el resultado final, porque hasta ese momento el partido estaba abierto para los dos equipos“.

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Con un partido pendiente, la U deja atrás dos victorias en línea y trepa por ahora al sexto puesto de la tabla con 20 puntos en 13 partidos. El próximo partido del Chuncho será como local ante Audax Italiano, por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Resumen:

-Eduardo Vargas anotó un doblete en el triunfo de Universidad de Chile ante Deportes Concepción.

-La U alcanzó 20 puntos en 13 partidos y subió al sexto puesto de la tabla.

-El próximo duelo será contra Audax Italiano por la última fecha de la Copa de la Liga.