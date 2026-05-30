Felipe Loyola profundiza en las necesidades de La Roja: le pone presión y mucha tarea al entrenador que reemplace al interino Nicolás Córdova.

El polifuncional mediocampista de la selección chilena y los registros del Pisa de Italia, Felipe Loyola, trabaja a las órdenes de Nicolás Córdova en Juan Pinto Durán de cara a los amistosos de La Roja frente a Portugal y República Democrática del Congo.

En conversación con Jean Beausejour e ESPN, el jugador de 25 años le puso tarea al entrenador que llegue a la selección chilena como sucesor del interino Nico Córdova.

“Como hoy somos muchos jugadores jóvenes, yo creo que nos tienen que venir a exigir, a pedir desde todos los ámbitos del fútbol: desde lo físico y desde lo táctico. Necesitamos que nos vengan a entregar herramientas de todo tipo”, dijo Loyola.

Agregó “que nos pongan a disposición información, trabajo; cómo atacar al rival, cómo defendernos bien y cómo sacar provecho de nuestras capacidades. Eso necesitamos hoy en día. Y lo está haciendo Nicolás con nosotros“.

ver también La selección chilena confirma tres amistosos para fin de año y deja pistas para llegar a seis

Loyola profundiza por el próximo DT de La Roja

“Entre los entrenadores que he tenido en mi carrera, me he sentido muy cómodo con ese tipo de técnico que te entrega herramientas de cómo ir contra el hombre libre, de cómo hacerte fuerte con la pelota“, complementa el formado en Colo Colo y ex Huachipato.

Loyola destaca a Nico Córdova y le pone piso mínimo al próximo DT de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

Según Loyola, “es más fácil salir a jugar con ese tipo de información. Saber por ejemplo, si te va a salta tal jugador, este compañero está libre y lo encuentro de esta forma”.

Felipe Loyola sentencia que “ese tipo de información, entrenándola constantemente, te va a entregar mucho. Me he sentido muy cómodo así. La organización te entrega un montón de posibilidades para decidir en lo individual y lo colectivo“.

ver también Felipe Loyola y Chile provocan a Portugal: “Nada más lindo que arruinarles la fiesta”

La Roja enfrentará a Portugal este sábado 6 de junio en Lisboa, para luego verse las caras con la República Democrática del Congo el martes 9 en Cádiz, España.

Publicidad

Publicidad

Resumen:

-Felipe Loyola entrena con la selección chilena para los amistosos de junio de 2026.

-Chile enfrentará a Portugal en Lisboa el 6 de junio y al Congo el 9.

-El mediocampista de 25 años milita actualmente en los registros del Pisa de Italia.