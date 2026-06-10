Este zurdo de 28 años figura en los planes del cuadro Pincharrata, rival de los Cruzados en la ronda de 16 mejores clubes del torneo más deseado de América.

Estudiantes de La Plata será el rival de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia a la que los Cruzados llegaron tras ganar el Grupo D. Sí, con esa tremenda victoria ante Boca Juniors en La Bombonera, el equipo de Daniel Garnero ganó su paso a la ronda de los 16 mejores clubes de América.

A pesar de que restan casi dos meses para disputar la llave, en el cuadro Pincharrata han tenido mucha actividad en el mercado de fichajes. La directiva del cuadro argentino sabe que puede perder a una de sus máximas figuras por un traspaso de varios millones de dólares.

Pero así como pueden decirle adiós al uruguayo Tiago Palacios, en Estudiantes podrían darle la bienvenida a otro charrúa: un lateral izquierdo de 28 años que pasó por River Plate, aunque su pase pertenece a Boca. Y acaba de salir bicampeón en el Celtic, uno de los clubes grandes de Escocia.

Marcelo Saracchi festeja uno de los dos trofeos que ganó con el Celtic. (Getty Images).

Las referencias son para Marcelo Saracchi, quien debe retornar a los Xeneizes, pues el cuadro escocés no activó la opción de compra incluida en su préstamo de una temporada. “Estudiantes de La Plata llamó a Boca por él”, contó el periodista Julio Pavoni.

“Boca sólo tiene la intención de venderlo para liberar su cupo extranjero”, afirmó el citado comunicador. Por el momento, los Xeneizes tienen en aquel puesto a Lautaro Blanco y Malcom Braida como marcadores de punta en el carril izquierdo. Por eso no ven mal desprenderse de Saracchi.

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La Católica en alerta: Estudiantes se mueve para fichar a Marcelo Saracchi

En la Católica tienen el ojo puesto en cualquier movida que haga Estudiantes de La Plata, que sólo cuenta con Gastón Benedetti como lateral izquierdo en condiciones de jugar. También tiene en su plantel al paraguayo Santiago Arzamendia.

Santiago Arzamendia en acción ante U de Chile por la Libertadores 2025. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El guaraní, de paso por el Cádiz de España, recién estará disponible a fines de julio de la rotura de ligamentos que lo afecta desde diciembre de 2025. Si a eso se suma la puesta a punto, es imposible que Arzamendia esté en condiciones de enfrentar a la UC.

Marcelo Saracchi en Boca Juniors, donde no tiene lugar. (Daniel Jayo/Getty Images).

Por eso mismo, la directiva liderada por Juan Sebastián Verón apuntó el apellido de Saracchi como potencial refuerzo. Boca en su momento pagó 1,8 millones de euros por el charrúa, quien fue parte del equipo de Marcelo Bielsa que disputó las Eliminatorias. Pero no fue incluido en la lista para el Mundial 2026.