Minuto a minuto: Santiago Wanderers vs Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20

Llegó el día. Este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas, Santiago Wanderers disputa la final de la Copa Libertadores Sub 20 contra el campeón defensor Flamengo.

Los caturros vienen de dejar afuera a Palmeiras después de superar la fase de grupos en calidad de invictos. Por su lado, Flamengo venció en semis a Olimpia. El duelo será transmitido por CHV y DSports+, y podrás seguir el minuto a minuto a continuación.