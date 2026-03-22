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Copa Libertadores Sub 20

Minuto a minuto: Santiago Wanderers vs Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20

Sigue acá el minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores Sub 20, donde Santiago Wanderers buscará el título contra Flamengo.

Por Javiera García L.

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Santiago Wanderers juega la final de la Copa Libertadores Sub 20
© ConmebolSantiago Wanderers juega la final de la Copa Libertadores Sub 20

Llegó el día. Este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas, Santiago Wanderers disputa la final de la Copa Libertadores Sub 20 contra el campeón defensor Flamengo.

Los caturros vienen de dejar afuera a Palmeiras después de superar la fase de grupos en calidad de invictos. Por su lado, Flamengo venció en semis a Olimpia. El duelo será transmitido por CHV y DSports+, y podrás seguir el minuto a minuto a continuación.

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¡VAMOS WANDERERS!

Felipe Salinas, entrenador de Santiago Wanderers, habla antes del partido:

"Ya hemos escrito la histoira grande en el fútbol chileno y nos queda un pasito más. Estamos muy optimistas sobre lo que podemos hacer".

"Estos chicos están acostumbrados a competir con grandes rivales. La semifinal no fue distinta. Hoy nos encontramos con un grande de América, pero estamos preparados para hacerle frente".

Así llegó Santiago Wanderers a la final

Revisa el resumen de lo que fue la semifinal contra Palmeiras.

¡Y la de Santiago Wanderers!

El Decano también confirmó su oncena.

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¡La formación de Flamengo!

Once confirmado del Mengao para enfrentar a Santiago Wanderers

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¡EL ESCENARIO DE LA FINAL!

El estadio Banco Guayaquil es el escenario de la final de la Copa Libertadores Sub 20, y está listo para recibir a Santiago Wanderers y Flamengo.

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Las palabras del DT

Felipe Salinas, entrenador de Santiago Wanderers, declaró tras clasificar a la final:

Se logró. En lo más interno de nosotros teníamos la esperanza de jugar la final, sabíamos que había sido un camino largo, les dije que hicieron un gran recorrido para llegar acá y sacaron lo mejor de ellos“.

"Teníamos que sacar lo mejor y lo hicieron. Demostraron que tienen hambre, ganas, que no tienen miedo y que van por todo“.

El camino de Santiago Wanderers

En fase de grupos, Santiago Wanderers terminó invicto con siete puntos.

Los caturros vencieron a Nacional (2-0) en su debut. Después, superó a Belgrano (2-0) y empató con Liga de Quito (3-3).

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En semifinales, dejó en el camino a Palmeiras con un triunfo por 2-1.

¡SE JUEGA LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES!

¡Bienvenid@s, Redgoler@s!

A las 18:30 horas se disputa la final de la Copa Libertadores Sub 20, donde Santiago Wanderers chocará contra Flamengo.

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