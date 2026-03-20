Santiago Wanderers derrotó por 2-1 a Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores Sub 20, dando la gran sorpresa del certamen y clasificando a la final que jugará contra Flamengo.

La figura del equipo porteño fue el delantero Christian Silva, quien marcó los dos goles. El primero de penal y el segundo con un latigazo de zurda que provocó el llanto de la promisoria estrella nacional.

“Llegar a la final era una meta para Wanderers”

Finalizado el encuentro fue entrevistado por la televisión oficial en Ecuador, donde se realiza el certamen, y demostró que la misma personalidad que tiene dentro de la cancha, también la exhibe fuera.

“Llegar a la final fue una meta que nos pusimos desde que salimos campeones en Chile. Entrenamos y nos preparamos para llegar acá a la final”, señaló Silva en primera instancia.

Silva es figura de Wanderers en la Libertadores Sub 20

El ariete, que en febrero recién cumplió los 18 años, manifestó que “estamos muy contentos, contentos por el equipo”, entendiendo que las luces personales quedan en segundo plano.

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Luego sacó a relucir una frase llamativa, al dejar en claro que los brasileños del Verdao estaban muy sobrados en Quito, lo que fue un aliciente para Wanderers.

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“Ellos jugaban mucho, tenían mucho toque. Tenían mucho el balón, muy cancheros, se quedaban mucho tiempo en el suelo, eso nos fue retrasando el partido”, declaró finalizado el partido.

Ahí fue donde desde el banco, el cuerpo técnico de Felipe Salinas fue fundamental. “La charla en el camarín (en el entretiempo) nos motivó a todos”, sentenció.

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